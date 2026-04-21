Am Montag flog der Heltersberger Udo Bölts mit einer Goldmedaille und nachhaltigen Eindrücken vom „Garden Route Giro“ im Gepäck von Südafrika zurück in die Heimat.

Wenn Udo Bölts über seine Erlebnisse bei der Premiere des Gravel-Bike-Etappenrennens „Garden Route Giro“ in Südafrika berichtet, kommen die sportlichen Aspekte vor, sie dominieren aber nicht. „Es waren sehr schöne und prägende Erfahrungen auf und am Rande der Rennstrecke“, sagt der ehemals als Profi im Straßenradsport so erfolgreiche Heltersberger.

Auf dem Wettkampfprogramm standen sechs Etappen von insgesamt 685 Kilometern Länge, gespickt mit 11.300 Höhenmetern, von Montag bis Samstag durch spektakuläre Landschaften Südafrikas. „Das, was ich gesehen habe, ist mit Worten kaum zu beschreiben“, schwärmt der zwölfmalige Tour-de-France-Finisher von Flora und Fauna.

685 Kilometer von Mossel Bay nach Wilderness

Der Start erfolgte außerhalb von Mossel Bay, einer Stadt östlich des Kaps der Guten Hoffnung am Indischen Ozean. Das 685 Kilometer entfernte Ziel lag in Wilderness, einer rund 6000 Einwohner zählenden Kleinstadt westlich von Kapstadt. Zahlreiche Bergpässe auf abgelegenen Schotterstraßen durch die Garden Route, Hessequa, Klein Karoo und Great Karo galt es für die 152 Teilnehmer zu bewältigen.

Die nackten Fakten sprechen für sich, besser gesagt für die Fitness des 59-jährigen Westpfälzers, der schon seit Jahren bei Mehr-Etappen-Rennen in Südafrika gern gesehener und erfolgreicher Teilnehmer ist. Zuletzt weilte er im Februar in der Region beim Tankwa-Trek, den er zum vierten Mal als Altersklassensieger beendete.

Udo Bölts (links) mit Ü50-Sieger Hannes Kotze. Foto: Bölts/oho

Altersklassen-Sieg und Gesamt-27. von 152 Fahrern

So geschehen auch beim Garden Route Giro, wo er bei den „Grand Masters“ (ab 60 Jahre) den ersten Platz erreichte. Für alle sechs Etappen benötigte Bölts, der im August seinen 60. Geburtstag feiert, insgesamt 20:04:12 Stunden. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten war groß. Selbst bei den Über-50-Jährigen war nur einer schneller. Sein Radsportfreund Hannes Kotze aus Südafrika gewann dort in 19:51:14 Stunden, war also gerade mal eine Viertelstunde schneller als Bölts. Sein Kommentar dazu klingt gewohnt bescheiden: „Die Konkurrenz hielt sich auch in Grenzen.“ Um die sportliche Leistung des Oldies aus Heltersberg einzuordnen: Im Gesamtklassement überfuhr Bölts als 27. die Ziellinie.

Mit dem Auto seines südafrikanischen Radsportfreunds Robert Sim überbrückte er die Strecke vom Flughafen zum Start und zurück. Sim nahm ebenfalls teil, stieg jedoch im Laufe der Woche aus. Dazwischen saß Bölts meistens im Sattel seines Gravel-Bikes. „Die Südafrikaner sind uns bei Gravel-Bike-Rennen um einiges voraus“, merkt er an. Auf den Rennrädern mit etwas breiterer Bereifung fährt man schneller als mit Mountainbikes.

Fahrer-Zeltlager in traumhafter Landschaft. Foto: Bölts/oho

Bölts genießt Stille und tolle Landschaft

Auf einigen Etappen begegnete Bölts über mehrere Stunden keinem Menschen. „Du gehst vor allem bei Steigungen ans Limit, weil du den sportlichen Ehrgeiz besitzt, dich mit anderen zu messen. Du genießt aber auch die Stille, die Abgeschiedenheit und die unglaublich abwechslungsreiche Landschaft“, beschreibt er die Gefühlslage auf der Strecke. Über steile Pässe, Schotterpisten, atemberaubende Abfahrten und Aufstiege, durch malerische Dörfer, in denen die Einwohner in das Rennen eingebunden sind, führte die Erstauflage. Bölts finishte jede Etappe unter der Top 30 der Gesamtwertung.

Bei einer der anspruchsvollsten Etappen am Dienstag vergangener Woche passierte ein Malheur. Beim Anstieg auf einen Pass in über 1700 Metern Höhe verlor der Vorderreifen Luft – ein Plattfuß. Zwar kam das Notfall-Reparatur-Set zum Einsatz, doch verlor der Reifen immer noch Luft. Quasi auf den Felgen fuhr Bölts die letzten zehn Kilometer bis ins Ziel. Das hat Körner gekostet, aber nicht die Felge. „Die Mechaniker mussten lediglich den Reifen tauschen, die Felge hat gehalten.“

Ein blaues Trikot für „Champion from Germany“

Nach den Etappen waren Einheimische behilflich beim „Bike Washing“ und bei der Zubereitung des Essens. Trotz des ernsthaften Wettkampfs nutzte Bölts unterwegs sein Handy, um „Fotos zu machen, auch wenn ich beide Hände am Lenker hätte haben müssen“, erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln. Sein Fazit: „Es waren Eindrücke, die ich zeitlebens nicht mehr vergessen werde.“

Der Sieger der Grand-Masters-Wertung wurde bei der Siegerehrung mit den Worten „The Champion from Germany“ angekündigt. Unter dem Applaus der Konkurrenten bekam Udo Bölts das „blaue Trikot“ des Siegers überreicht.