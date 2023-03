Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Worms geboren und in Mannheim aufgewachsen, lebt Sängerin Tina Skolik nun schon seit geraumer Zeit in Kaiserslautern. Bei Livemusik-Liebhabern ist sie auch über die Pfalz hinaus bekannt. Mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Peter Schneider hat die stimmgewaltige Front-Lady über ihre Band From Da Soul gesprochen, die auch schon oft in Pirmasens aufgetreten ist. Außerdem ging es um gerissene Hosen und einkrachende Bühnen.

Frau Skolik, vor Ihrer Gesangslaufbahn war das Saxofonspielen Ihre Leidenschaft. Wie kamen Sie zu diesem für Frauen eher ungewöhnlichen Instrument? Warum sind Sie zum Gesang gewechselt?

Eigentlich