Vier Jahre nach dem Entschluss, den Weg als Solo-Künstlerin zu gehen, vielen Studio-Sessions sowie nach zahlreichen Konzerten im In- und Ausland, Festival-Auftritten und Shows im Vorprogramm namhafter nationaler und internationaler Künstler ist nun das Debütalbum „Legenden lügen nicht“ von Christina Wolf, alias Frau Wolf, einer Musikerin aus der Region, erschienen. Über das Album und ihre Karriere sprach sie mit Christian Hanelt.

„Legenden lügen nicht“ ist ein Beispiel kraftvoller deutscher Popmusik – fernab der heute gängigen Neuen Deutschen Weinerlichkeit. Wie würden Sie selbst das Album beschreiben?

Es spiegelt ein bisschen Mut zum Individualismus wider. Es sind zum Beispiel mehr Gitarren darauf, als bei den meisten Sachen, die in den Charts laufen. Nicht, dass ich etwas gegen die Charts hätte, aber ich mag es nicht, wie es seit Jahren extrem in diese Club-Beat-Richtung mit all den Synthesizern geht. Inzwischen erschrecken sich alle, wenn die Becken am Schlagzeug mal nicht abgeklebt sind und mal eine, oder wie bei uns zwei richtige Gitarren spielen. So ist unsere Musik individuell, alternativ und eben nicht glattgebügelt – und das finde ich einfach gut.

Sie sind also selbst zufrieden mit dem Album, oder würden Sie im Nachhinein doch noch etwas ändern wollen?

Nee, überhaupt nicht. Es war auch von Anfang an geplant, dass es keine Platte wird, die mit dem Mainstream mitzieht. So hat sie auch mit dem, was momentan im Radio läuft, relativ wenig zu tun. Die Platte ist über vier Jahre im Studio entstanden, und ich habe so lange daraufhin gearbeitet, dass ich jetzt glücklich mit dem bin, was dabei herausgekommen ist.

Steht da ein Konzept dahinter, oder sind die zwölf Songs ein Querschnitt dessen, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben?

Sie spiegeln meinen Werdegang in den letzten fünf Jahren wider. Das Cover ist ja auch bewusst an Biologie angelehnt, weil das Studium der Biogeografie momentan noch mein erstes Standbein ist. Natürlich verändert man sich über die Jahre, aber letztlich ist das Album zu 100 Prozent so, wie ich bin.

Steht hinter dem Album nicht auch eine Band?

Ich habe eine wirklich gute Band. Wir sind auch miteinander befreundet, aber letztlich sind das schon meine Texte und meine musikalischen Grundlagen. Aber weil ich kein Schlagzeug spielen kann, brauche ich einen Schlagzeuger. Ich kann auch keinen Bass spielen, deswegen habe ich einen Bassisten dabei. Aber das Album ist am Ende schon mein Ding.

Warum nennt sich Christina Wolf nur Frau Wolf?

Wolf ist mein Künstlername, denn ich will keine zweite Christina Stürmer sein, die ihren Nachnamen verwendet, wie es auch Max Giesinger oder Johannes Oerding tun. Das wollte ich einfach nicht.

Und warum Wolf und nicht Fuchs, Hase oder Igel?

Weil Wölfe meine Lieblingstiere sind. Ich finde Wölfe einfach schön. Sie haben mich auch im Studium immer interessiert, zumal vieles dort am Beispiel von Wölfen erklärt wird. Mit dem Namen hat sich das dann so ergeben – da habe ich gar nicht lange darüber nachdenken müssen.

Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?

Mein Vater hat früher auch Musik gemacht, hat damit relativ jung angefangen. Als kleines Kind bin ich schon an seine Gitarrenkoffer gegangen und habe an den Saiten gezupft. Ich wollte das auch unbedingt lernen. So bin ich relativ früh mit Musik in Kontakt gekommen und dann nie wieder davon losgekommen.

Für einen Newcomer ein Album zu veröffentlichen und dann noch einen großen Vertrieb zu finden, ist doch recht schwierig. Haben Sie viele Klinken putzen müssen, um dieses Album veröffentlichen zu können?

Ich arbeite mit Edel zusammen und die unterstützen mich, wo sie können. Die Promotion ist mit denen abgesprochen, denn als Künstler habe ich ja zum Beispiel nicht die Verbindungen zu Radiostationen. Allerdings habe ich mir über die Jahre einen regionalen Namen erspielt, der mir viele Türen öffnet.

Aber auch zu einem großen Vertrieb wie Edel muss man erst einmal kommen.

Mit dem sind wir über die befreundete Deutsch-Punk-Band Pascow in Kontakt gekommen. Ich bin ja auf deren Platte zu hören und war mit denen dann auch auf Deutschland-Tour. Die haben bei Edel gesagt: „Frau Wolf finden wir gut, wäre das nicht etwas für Euch, weil es ja auch so etwas ins Alternative geht.“ Ich werde ja teilweise auch in Punk-Zeitschriften erwähnt – so bin ich auch gerade erst wieder in die Playliste von „100 Kilo Punk“ gewählt worden. Darüber muss ich immer wieder schmunzeln, aber ich finde es schön, weil die Punk-Leute gute Texte und gut gemachte Musik voll annehmen – das finde ich supercool. So bin ich also zu Edel gekommen.

Und wie kam der Kontakt zu Pascow zustande?

Ich studiere in Trier und deren Schlagzeuger hat dort eine Firma, bei der mein Bassist gearbeitet hat. Und da haben wir gefragt, ob wir mal in dem einen oder anderen Vorprogramm spielen dürfen. Über Pascow bin ich auch zu dem Produzenten Kurt Ebelhäuser gekommen, mit dem ich meine Platte aufgenommen habe.

Wie war die Zusammenarbeit mit Kurt Ebelhäuser, der ja ein alter Fuchs in diesem Metier ist. Welchen Einfluss hatte er auf Ihre Musik?

Ich wollte keinen Glitzerpop-Produzenten. Das stand für mich von Anfang an fest. Und bei Kurt fand ich toll, dass er nur die Sachen macht, auf die er Bock hat. Da ist er ganz ehrlich. Zu uns hat er direkt gesagt, er findet unsere Musik super, auch meine Stimme und das Konzept. In der Produktion hat er dann diesen immer noch vorhandenen Schülerband-Charakter aus unserer Musik herausgenommen. Du bist als Künstler ja auch ein bisschen betriebsblind für deine eigenen Sachen. Er aber hat unsere Songs auf ein anderes Level gehoben, hat besondere Akzente bei den Gitarren reingebracht und hat es gut verstanden, diese Popmusik in die alternativen Richtung zu führen. Er wusste, was ich will, und hat das dann auch wirklich gut umgesetzt.

Wie schreiben Sie Ihre Lieder? Was ist zuerst da – der Text oder die Musik?

Meistens zuerst der Text. Ich schreibe ungern auf schon vorhandene Musik, denn das engt mich immer ein. Ich habe meistens ein oder zwei Zeilen, die mir spontan einfallen oder habe irgendeine Inspiration durch ein Buch oder eine andere Musik, und dann fange ich an, den Text fertig zu schreiben. Dabei weiß ich aber meist schon, in welche Richtung die Musik gehen kann. Ich schnappe mir dann meine Gitarre und sehe, ob ich den Text so singen kann und arbeite so lange an dem Song bis er fertig ist.

Warum schreiben und singen Sie deutsche Texte?

Meine Texte sind ja nicht diese glattgefeilten, plattitüdenhaltigen Texte. So bin ich einfach nicht. Dabei ist mir schon klar, dass ich mit meinen Texten anecke und auch nicht mega-radiotauglich bin. Aber Deutsch ist nun mal meine Muttersprache, in der ich mich einfach am besten ausdrücken kann. Und Sprache ist so mächtig, dass ich das auf jeden Fall im Vordergrund haben wollte – auch wenn nicht alle Texte leicht verdaulich sind.

Soll Musik Ihr erstes Standbein werden?

Auf jeden Fall, denn darauf hofft wohl jeder Musiker. Es ist aber nicht so, dass ich das erzwingen möchte, denn sonst hätte ich von Anfang an eine andere Platte gemacht. Das wollte ich aber nicht. Ich will mit Leistung überzeugen und dadurch eine Chance bekommen. Aber natürlich würde ich mich nicht gegen eine Karriere als Musikerin sträuben – vorausgesetzt man kann sich dabei treu bleiben.

Am 6. Juni war ein Konzert in Blieskastel geplant. Es ist, wie so viele andere ausgefallen. Gehen Sie davon aus, bald wieder auftreten zu können?

Dieses Jahr werde ich wohl nicht mehr auf irgendeiner Bühne stehen. Das Gute ist, viele Konzerte werden im nächsten Jahr nachgeholt. Ansonsten habe ich ein paar Streaming-Sachen gemacht, aber da bist du irgendwann auch mal an der Grenze. Die Leute wollen auch nicht jede Woche ein komplettes Streaming-Konzert von mir sehen.

Bitte nennen Sie drei Gründe, das Album zu kaufen.

Wer mal weg vom Radio-Mainstream will, der sollte meine Platte kaufen, weil sie gute Texte hat, mit denen man sich identifizieren kann, auch wenn man zweimal darüber nachdenken muss. Wer Spaß an Gitarren hat, sollte sich diese Platte auch kaufen und wer ein schönes Cover in der Hand halten will. Und wer der Alternative-Musik mal wieder eine Chance geben will, mal wieder in die Charts zu kommen.

Zur Person: Frau Wolf

Christina Wolf ist Ende 20, Sängerin, Songschreiberin und studiert Biogeografie in Trier. Seit ihrer Jugend steht sie mit eigenen Songs auf der Bühne – seit 2014 unter dem Künstlernamen Frau Wolf. In den Fokus der Musikszene trat sie Anfang 2019 als Sängerin auf der Single „Silberblick & Scherenhände“ (über 1 Million Streams) der Punkrock-Band Pascow, mit der sie auch auf Tour war und beim Hurricane- und dem Southside-Festival auftrat. Zudem war sie im Vorprogramm unter anderem von Pur, Kasalla, Wirtz, Glasperlenspiel, Max Giesinger, Johannes Oerding und Namika zu erleben.

Die CD: „Legenden lügen nicht“

Gemeinsam mit dem Produzenten Kurt Ebelhäuser, der auch schon Alben der Donots, Guano Apes, Madsen und Pascow produziert hat, und mit befreundeten Musikern entstand das Debütalbum von Frau Wolf, das bewusst ohne technische Schönheitskorrekturen auskommt und modernen Gitarrenpop in den Vordergrund stellt – mit deutschsprachigen, feinfühlig-poetischen Texten, die dazu anregen, etwas genauer hinzuhören.

Frau Wolf versteht ihr erstens Album als einen „Regentropfen aus Selbstreflexion, Weitsicht und fast vergessenen, geerdeten Gitarrenklängen auf den heißen Stein der Fließband-Popmusik und Textmonotonie heutzutage“. So steht sie mit ihrer Kunst für handgemachte deutschsprachige Gitarrenmusik mit Mut zum unprätentiösen Popsong.

Mit ihren Liedern trifft Frau Wolf nicht nur den richtigen Ton, sondern auch direkt ins Herz. Vielleicht weil es genau so klingt, wie es gemeint ist. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne etwas vorzumachen. Gefühlvoll, doch nie kraftlos. Unaufgeregt, aber nie ermüdend.