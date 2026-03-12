„Bloom in Pastel“ heißt das aktuelle Album von Ava, das Ende 2025 herauskam. Ursprünglich stammt Ava aus Merzalben und ist in Pirmasens besser bekannt als Eva Weis.

Eva Weis, die sich als Künstlerin Ava nennt, und 1989 in Merzalben geboren wurde, hat eine Sammlung von Jazzklassikern vertont, bei denen sie schon auch mal eine Spur Rap durchschimmern lässt. Es sind Stücke, die sie in unterschiedlichen Formationen gespielt hat und schon immer vertont haben wollte, sagt sie. Voilà das Ergebnis.

„Bloom in Pastel“ heißt das aktuelle Album, für das sie elf Titel ausgewählt hat: Zehn Stücke, an denen man als Musiker nicht vorbei komme, sagt sie, plus eine Eigenkomposition namens „Twilight Rhyme“, ein ätherischer Song mit einem sehr ernsten Text. Deswegen sei er so sparsam instrumentiert, sagt Ava, die inzwischen in Baden-Baden lebt.

Langsamer Rap

Ein langsamer Rap sei es, in dem es um zwielichtige Zusammenhänge von politisch und sensibel motivierten Entscheidungen gehe, beschreibt sie. Diese Bereiche würden auch ineinander überschwingen. Vielleicht sei das der Hintergrund zur Farbe Pastell und warum das Album auf Englisch nun „Bloom in Pastel“ heißt.

Die Jazzstücke, die sie covert, klingen gewaltig nach Soul wie etwa „Ain’t No Sunshine“ von Bill Willers oder „Summertime“, das sie – wie sie erzählt – mit zwölf Jahren zum ersten Mal gesungen habe. „Es war mir klar, dass ich diese Titel irgendwann mal aufgenommen haben möchte“, erzählt Ava. So gesehen sei dieses Album ein historischer Akt.

Hommage an Gershwin

Berührend ist ihre Version von „Summertime“ – eine Hommage an George Gershwin, bei ihr als kraftvollen Soul Shout interpretiert und von Marlow Riley am Bass begleitet. Weil es für sie eine Hymne der schwarzen US-Bevölkerung ist, hat sie den dunkelhäutigen Bassisten eingeladen, um dem Song eine antirassistische Note zu geben und Politik einzustreuen. „California Dreaming“ ist bei Ava sehr viel langsamer und verträumter als im Original.

Mit einem Clip bebildert sie den durch die Mamas and Papas bekannten Song. Alles beginnt in einem Club, in dem Ava in einem eleganten bordeaux-farbenen Abendkleid von der Bühne tritt, als sie diesen Song in der Musikbox ausgewählt hat. Es ist nicht ihr Werk, aber in ihr lebt es fort. Der Clip beginnt in einem winterlichen Park, hat experimentelle Sequenzen, in der die Sängerin feenhaft hinter rosafarbenen Blumenschleiern erscheint. Sie läuft durch eine lichtdurchflutete Sommerwiese und schickt einen Handkuss auf die Reise, vielleicht zu dem Mann, der anfangs im Grau eines Parks und betend in einer Kirche zu sehen war. Die Bebilderung der Musik orientiert sich eins zu eins an dem Original, allerdings hebt Ava den Song in eine andere Sphäre.

Konzerte geplant

In Pirmasens und Umgebung wird es auch Live-Auftritte geben. Angedacht ist etwa ein Benefizkonzert im Kloster Hornbach, mit einem Pianisten oder a-cappella. Auch in Ottweiler und Luxemburg seien Konzerte geplant, erzählt Ava.

Sie kam mit sechs Jahren zum Singen. Damals hatte sie auf einem Eierschneider mit zwei Mikadostäbchen gespielt. „Das sah aus wie eine Harfe“, vergleicht sie heute mit einem Augenzwinkern. Später hat sie an der Frankfurter Musikwerkstatt Gesang studiert.

Sängerin und Produzentin

Für die Produktion der Musik wurde Ava von Hellmut Ruder an der Gitarre, Ulrich Kaage am Piano, Uli Bialas an den Drums und dem Chor Voice up, bei dem Marcus Theinert Chorleiter ist, unterstützt. Er hat die Musik mit Ava auch arrangiert und produziert, die in den Jam’in Studios in Schwäbisch Gmünd aufgenommen wurde, einem Ort, an sich Ava nicht nur als Interpretin, sondern auch als Produzentin verwirklichen konnte.

Info

Die elf Songs von „Bloom in Pastel“, zusammen 49 Minuten, kann man auf Spotify, Apple Music, Soundcloud & Dreezer sowie auf Youtube anhören.