Am Dienstag zwischen 4 und 5 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster des Obersimter Sängerheims in der Sonnenstraße ein und stiegen ins Innere ein. Sie brauche einen Schrank auf und nahmen einen Koffer mit mehreren Headsets und Funkgeräten mit. Aus der Kasse nahmen sie 50 Euro mit, außerdem packten sie mehrere Flaschen hochprozentiger Spirituosen ein. Der Versuch, die Tür des Außenkiosks aufzubrechen, misslang. Die Polizei gibt den Schaden mit 5000 Euro an und bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.