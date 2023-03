Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch die Teilnahme an der TV-Casting-Show „The Voice Of Germany“ im Jahr 2019 wurde der Musiker Jan-Luca Ernst, der inzwischen von Lemberg nach Zweibrücken gezogen ist, bekannt. Am 15. März veröffentlicht der 24-Jährige nun eine EP namens „Storytime“.

Nach der Teilnahme an der TV-Show „The Voice Of Germany“ hat sich der talentierte Sänger und Gitarrist aus der Südwestpfalz keineswegs auf seinen Lorbeeren ausgeruht.