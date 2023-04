Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Anmut, Schönheit und technischer Präzision will das Russische Nationalballett sein Publikum in eine Welt der Schwerelosigkeit und Poesie entführen. Am Donnerstag, 9. Dezember, gastieren die Tänzerinnen mit Tschaikowskis „Nussknacker“ in der Pirmasenser Festhalle.

Nach der Corona-Pause in 2020 und dem „Schwanensee“ vor zwei Jahren ist es wieder Zeit für Pirouetten und Hebefiguren. Die Pirmasenser haben seit langem eine feste Verabredung