Peter Orloff kommt mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor am Sonntag, 18. August, 18 Uhr, in die Kirche St. Anton, Marienstraße 19, in Pirmasens.

Das Konzert ist quasi ein Heimspiel, denn Sieglinde Orloff, Orloffs Ehefrau (und Geschäftsführerin des Veranstalters) stammt aus Battweiler, n Peter Orloff, Sieglinde, kommt aus Battweiler, wo sie immer noch ein Haus hat. Dort haben auch zwei der Schwarzmeer Kosaken ihren deutschen Wohnsitz – und ihre Schwester Marianne lebt in Rodalben. Peter Orloff führt seit 30 Jahren das legendäre Ensemble, in dem er vor 65 Jahren sein erstes Konzert als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt gab. Traditionell konzertieren im Schwarzmeer Kosaken-Chor Russen, Weißrussen und Ukrainer in herzlichem Einvernehmen und dokumentieren, dass die Politik von der Musik noch vieles lernen kann. Zu hören sind alte russische Lieder, Legenden und Balladen wie „Abendglocken“, „Die zwölf Räuber“, „Das einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und Klassikern der Weltliteratur wie „Nessun Dorma“, „Ave Maria“ und dem „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“. Mit gerade 80 Jahren stürmte Peter Orloff am 14. März 2024 als Sänger des von ihm komponierten Millionenhits „Du“ auf Platz 1 der offiziellen Youtube-Charts vor Oscar Preisträger Ryan Gosling und eroberte am 21. Juni 2024 mit seinem Hitalbum „Die Goldene Jubiläumsedition“ in unmittelbarer Nachbarschaft zu Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna und Rammstein die offiziellen Top 100 Album Charts. Karten gibt es an der Abendkasse.