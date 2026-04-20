So wünscht man sich als Veranstalter ein Reitturnier: bestes Wetter, viele Besucher, gute Stimmung und sehenswerter Sport.

Sechs Dressur-Prüfungen am Samstag und sechs Springprüfungen am Sonntag standen auf dem Programm des Frühjahrsturniers, das insbesondere dem Nachwuchs eine hervorragende Plattform bot. „Es hat schon fast Ausmaße angenommen wie im Sommer“, schwärmte RFV-Vorsitzender Maximilian Müller von einem durchweg gelungenen Start ins Turnierjahr.

Mächtig stolz zeigte er sich über das Abschneiden der jungen Reiterinnen in den „kleinen“ Dressurprüfungen am Samstag: „Es ist ja auch unser Ziel bei einer solchen Veranstaltung, dass sich die jungen Reiter auf der eigenen Anlage messen können.“ Zudem spüre man, dass die Arbeit der seit Januar tätigen Reitlehrerin Pia Pabst und das neue Ausbildungskonzept bereits Früchte tragen.

„Er war gut, mein alter, weißer Mann“

Je sieben Reiterinnen schickte der Gastgeberverein in die E- und die A*-Dressur. Lea Sophie Seibert durfte sich mit ihrem Bünteeichen Vitalo über das Schleifchen für den dritten Platz in der E-Dressur freuen. Auf Black Diamond siegte Jana Hever in der A*-Dressur (vor Marlen Lingenberg). Rang drei erreichten die beiden in der A**-Dressur.

25 Starts verzeichnete die M*-Dressur mit Kandare. Dabei erreichte Lokalmatadorin Charlotte Hammel, frenetisch angefeuert vom Publikum, mit ihrem Silver Platz zwölf. „Es war unser erstes Turnier seit über einem Jahr. Zuerst war er krank, dann ich, danach hatten wir Sattelprobleme. Aber er hat das heute brav gemacht. Er war gut, mein alter, weißer Mann, ich war schlecht“, resümierte sie. Am Sonntag wurde die Winzlerin Hanna Rosenbaum mit Cadira Zweite im E-Stilspringen.