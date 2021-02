Rheinland-Pfalz unterstützt im laufenden Jahr die Schulsozialarbeit an weiterführenden und berufsbildenden Schulen in der Südwestpfalz mit knapp 313 000 Euro. Davon entfallen auf Pirmasens 117.800 Euro.

Nach Zweibrücken fließen 53.600 Euro, in den Landkreis 141.200 Euro. Das teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Fuhr mit. Das Land trage die Kosten für 1,75 Vollzeitstellen an Schulen in Zweibrücken, für 3,85 Stellen in Pirmasens und für 4,61 Stellen im Landkreis. Die Mittel werden den Kommunen über die Jugendämter zur Verfügung gestellt. Die Kommunen entscheiden, an welcher Schule in ihrer Trägerschaft in welchem zeitlichen Umfang Schulsoziarbeit angeboten wird.

Land gibt im Jahr zehn Millionen Euro aus

„Die Schulsozialarbeit ist enorm wichtig und ergänzt die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte. Schulsozialarbeiter begleiten Kinder und Jugendliche und deren Eltern während der gesamten schulischen Laufbahn, unterstützen sie bei der Berufswahl und helfen in Krisensituationen“, schreibt Fuhr.

„Schulsozialarbeit gehört zur Kinder- und Jugendhilfe und fällt damit in den Aufgabenbereich der Kommunen. Das Land unterstützt die Städte und Kreise dabei pro Jahr mit insgesamt rund zehn Millionen Euro für den Bereich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen“, informiert er.