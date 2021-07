Den Menschen den Glauben zu schenken, sei ebenso wichtig wie materielle Hilfe, war Dekan Johannes Pioth am Sonntag beim Festgottesdienst aus Anlass des 200. Geburtstages von Paul Josef Nardini überzeugt. In der Kirche St. Pirmin hätten gerne mehr als die rund 100 eingelassenen Besucher an der Feier teilgenommen, die aktuellen Beschränkungen aufgrund der Pandemie machten jedoch eine „luftige“ Besetzung der Bänke notwendig. Nardini habe sich genau wie Jesus an all seinen Wirkungsstätten um das Wohl der Menschen gekümmert, so der Dekan. Er habe erkannt, dass es gelte, den Teufelskreis von Armut und dem Mangel an Bildung zu durchbrechen. Aber auch um die Linderung der seelischen Not sei es ihm gegangen. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, die Gottesdienste feierlich und ansprechend zu gestalten. In Pirmasens gebe es viele soziale Initiativen und Spender, der Glaube spiele jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle. „Wer innerlich gefestigt ist, kann sein Leben leichter anpacken.“