Es rumort in der Pirmasenser AfD, und gleichzeitig verzeichnet die Partei eine Welle an Eintritten. Der bisherige Kreisvorsitzende und Fraktionschef im Stadtrat, Ferdinand L. Weber, wurde entmachtet. Zwei Mitglieder sind aus der Stadtratsfraktion ausgetreten.

Das Zweibrücker Stadtfest wirft seine Schatten voraus. Dieses Jahr gibt’s sogar Sonderfahrten der Bahn. Und die Stadt will sich Mühe geben beim Ausweisen und Beschildern von Parkplätzen. Denn letztes Jahr gab’s deswegen Ärger.

Jungen und Mädchen sind bei einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen in Gersbach verletzt worden. Die Polizei berichtet von einer blutigen Nase, Kratzwunden am Hals und ausgerissenen Haarbüscheln.

Im Hornbach- und im Schwarzbachtal klappern nicht nur die Mühlen: So viele Jungstörche wie heuer wurden hier noch nie gezählt, seit die Vögel vor rund 20 Jahren wieder angesiedelt wurden.

47 Vereine haben sich am Spielfest am Eisweiher in Pirmasens beteiligt. Das ist ein Rekord. Am Abend zuvor haben Besucher dort noch einen ungewöhnlichen Kino-Abend erlebt.

Bei der Firma Rotary in Hornbach steigt die Spannung. Mitte August soll der Testbetrieb für die Produktion von Schneidfäden für Rasentrimmer beginnen. Zwölf neue Mitarbeiter wurden eingestellt, ein Dutzend weitere sollen es werden.