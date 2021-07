Der Adolf-Ludwig-Ring wird besser erleuchtet. Für 110.000 Euro sollen in der Straße 29 Laternenpfähle ausgetauscht und zusätzliche Lampen installiert werden. Die Masten seien zu alt, begründete Bürgermeister Michael Maas im Hauptausschuss am Montag den Austausch, der letztlich zu mehr Licht auf der Ruhbank führen wird.

Die Stadtverwaltung lässt alle paar Jahre sämtliche Laternenmasten im Stadtgebiet von einer Spezialfirma auf ihre Standfestigkeit überprüfen. Dabei kommt ein Kleinbagger zum Einsatz, mit dem an dem Mast gerüttelt wird. Sensoren an dem Mast liefern die Daten für ein Standfestigkeitszertifikat. Ein solches haben in der Vergangenheit immer öfter Masten am Adolf-Ludwig-Ring nicht mehr erhalten. Deshalb will die Verwaltung vorbeugend 24 Masten austauschen und fünf weitere Masten auf einer Treppenanlage zwischen Adolf-Ludwig-Ring und Rubensstraße erneuern.

Auf Wunsch vom Fahrgastbeirat der Stadtwerke soll außerdem gleich noch die Bushaltestelle „Platte“ beleuchtet werden. Hier muss ein Mast installiert werden. Für diesen Mast ist die Verlegung eines Kabels nötig.

Mit 73.000 Euro wird der Tiefbau das meiste Geld verschlingen. Die Masten kosten 20.000 Euro. Der Rest wird für die Elektromontage und eine neue Schaltstelle nötig.