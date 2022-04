Wollte ein 38-Jähriger mit Drogen handeln oder hat er „nur“ den damit gefüllten Rucksack für einen Anderen transportiert? Darum ging es bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht am Donnerstag.

Er habe den Rucksack, in dem die Polizei am 25. Oktober 2021 größere Mengen Haschisch, Marihuana und Amphetamin fand, nur transportiert, verteidigte sich der 38-jährige Angeklagte am Donnerstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, er habe die genannten Drogen gewinnbringend weiterverkaufen wollen. Allerdings: Auch der Transport sei nicht okay, gab der Richter dem Mann zu verstehen.

Die Version des Angeklagten ging so: Ein früherer Bekannter habe sich bei ihm einen Laptop ausgeliehen, den er sich wiederum bei der Nachbarin ausgeliehen hatte, um Bewerbungen zu schreiben. Ein paar Tage später habe dieser Bekannte mit ihm essen gehen wollen. Aber dann habe dieser ihm etwas zeigen wollen. Was, wisse er aber nicht. Auf der Autofahrt – im Dahner Tal, wie zu hören war – seien sie in eine Verkehrskontrolle geraten. Er habe nur gewusst, dass sein Bekannter keinen Führerschein habe. Statt anzuhalten, habe der aber Vollgas gegeben und gesagt, er habe einen „Rucksack voll Material“. Und: „Ich geh’ nicht mehr in den Knast.“ Mit über 100 Stundenkilometern sei der Fahrer durch ein Dorf, über Bürgersteige und in eine Ausfahrt gefahren. Im Auto seien noch eine hochschwangere Frau und ein Hund gewesen. „Der hat mit unserem Leben gespielt. Der war voll in dem Modus drin“, schilderte der Angeklagte.

Angeklagter: „War total überfordert mit Situation“

Schließlich habe er die Handbremse gezogen und den Fahrer beruhigt: „Ich nehm’ auch den Rucksack mit raus“. Mit dem Zug sei er dann nach Pirmasens zurückgefahren. Im Rucksack seien neben dem ausgeliehenen Laptop auch Goldbarren, weißes Pulver und eine „Tabakdose mit was drin“ gewesen, habe er auf der Zugfahrt festgestellt. Mit dem Rucksack sei er dann zur Freundin des genannten Bekannten gegangen, erzählte er weiter. Aus Angst vor dem Mann habe er besagten Rucksack nicht weggeworfen. Er habe dem Bekannten nicht helfen wollen, aber: „Ich war total überfordert mit der Situation“, sagte er. Als die Polizei die Wohnung der Frau durchsuchen wollte, habe er sich auf ihr Anraten hin auf dem Speicher versteckt. Über den Inhalt der Anklage sei er erschrocken, gab er weiter an. Er habe noch nie Drogen verkauft. Nur Joints geraucht.

Die Polizei hatte auf dem Laptop aus dem Rucksack auch einen Browser gefunden, mit dem man ins Darknet, in den verborgenen Teil des Internets, gehen kann. Aber sowohl der Angeklagte als auch die Eigentümerin des Geräts gaben an, diesen Browser nicht zu kennen und sich wenig mit Internet und Computern auszukennen.

Die Verhandlung wird am 17. Mai fortgesetzt.