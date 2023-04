Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Corona-Krise sind Radrennen aktuell nicht durchführbar. Aber vor allem die Veranstalter von Wettbewerben im Spätjahr hoffen noch, dass sich die Lage bis dahin soweit entspannt hat, dass sie ihre Rennen noch ausrichten können. Das gilt auch für den in Bundenthal ansässigen RSC Felsenland.

Das Mountainbikerennen in Bundenthal, das für 24. Mai geplant war, musste der Verein absagen. Nicht geklärt ist, ob sich beim 4. Felsenland-Kriterium, das am 20. September am Dahner