Dunkle Augen, gerader Rücken und die Art wie er die Rute trägt: Das sind drei von vielen Kriterien, die der schönste Rottweiler der Welt für den begehrten Titel erfüllen muss. Der in Pirmasens geborene Escobar kommt diesem Ideal am nächsten und wurde als Weltmeister geehrt – und das unter 200 Mitbewerbern. Escobar ist 2020 geboren worden. Inzwischen lebt der Hund, der nicht nur Welt- sondern auch Europameister in der Gebrauchshundeklasse ist, in Edesheim. Jeden zweiten Tag verbringt er trotzdem in Pirmasens, um für Zuchtschauen zu trainieren und zur Vorbereitung auf weitere Schönheitswettbewerbe. Erfolgreich war der Rüde schon immer. Als er noch in der Jugendklasse war, hat er schon einige Championstitel geholt.

