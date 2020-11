Bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 7.55 Uhr an der Einmündung Friedhofstraße/Darmstädter Straße wurden drei Personen leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Ein 50-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr die Friedhofstraße in Richtung Exerzierplatz. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinen Mitfahrern, 23 und 24 Jahre, alle aus Lemberg, die Darmstädter Straße in Richtung Friedhofstraße und wollte an der Einmündung nach links einbiegen. Der 50-jährige Mann missachtete die rote Ampel, so die Polizei, und fuhr in den Einmündungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden der 53-jährige Mann und seine Mitfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.