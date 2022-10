Der Pirmasenser Rotary-Club sammelt am Samstag Spenden in den Wasgau-Märkten Bitscher Straße und Waldfischbach-Burgalben, um Impfstoffe und Impfaktionen gegen Kinderlähmung zu unterstützen.

Mitglieder des Rotary-Clubs bitten Käufer in den beiden Märkten um Spenden und überreichen Rosen zum Dank. Rotary International sammelt seit 1985 weltweit Spenden zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Kinderhilfswerk Unicef, um Impfstoff und Impfaktionen in den betroffenen Ländern durchzuführen. Bis Ende des vergangenen Jahres war die Aktion den Rotariern zufolge sehr erfolgreich: Nur noch fünf Akuterkrankungen in Pakistan und Afghanistan ließen hoffen, dass bei einer totalen Ausrottung künftige Generationen nicht mehr infiziert würden. Doch in diesem Herbst sind 29 Akuterkrankungen in Asien und Afrika aufgetreten, die wohl alle ihren Ursprung in Pakistan und Afghanistan haben. Deshalb sei es notwendig, weiter für Impfaktionen zu sammeln.