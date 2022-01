Zehn Mädchen und Jungen haben den TC Rot-Weiß Pirmasens in fünf Altersklassen bei den Jugend-Hallen-Pfalzmeisterschaften in Ludwigshafen vertreten – „so viele Kinder, wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr“, wie Jugendwartin Daniela Schlick anmerkt. Clara Skirl, Rot-Weiß-Talent aus Ruppertsweiler, wurde nach zwei klaren Zwei-Satz-Siegen Pfalzmeisterin der U9-Mädchen. Ihr Vereinskollege Vincent Patschull verlor das Finale der gemischten U10 extrem knapp (6:4, 4:6, 10:12). Sein Bruder Henry wurde in dieser Altersklasse Dritter. Mit Bennet Thelemann, Jahrgang 2015, stellten die Pirmasenser zudem den jüngsten Teilnehmer der Pfalzmeisterschaften.