Das Spitzenspiel der Tennis-A-Klasse Pfalz steigt am Sonntag in Pirmasens.

Das erste Herrenteam des TC Rot-Weiß Pirmasens erwartet um 10 Uhr die zweite Mannschaft des Oberligisten Rot-Weiß Kaiserslautern. Beide weisen 4:0 Punkte auf. „Es kommt darauf an, mit welcher Aufstellung Lautern antritt. Wenn Spieler aus der Ersten dabei sind, wird es schwierig“, sagt der Vorsitzende und Trainer des Gastgebers, Jens Hublitz. Sein Team habe „gut trainiert“, es seien „alle an Bord“. Je 4:0 Siege (zwei im Einzel, zwei im Doppel) stehen in den Bilanzen des österreichischen Spitzenspielers Stefan Gartner und des in den Wettkampfsport zurückgekehrten Jonathan Roth. Hublitz hofft auf viele Zuschauer: „Die Jungs hätten das verdient. Und man wird gutes Tennis sehen.“