Nachdem es am Dienstag erstmals seit über 100 Tagen keine Neuinfektionen in der Südwestpfalz gegeben hatte, vermeldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Mittwoch 23 weitere bestätigte Covid-19-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 32,7 in der Warnstufe gelb ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (47,2) in der Gefahrenstufe orange. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 8,8 unterhalb der Warnstufe.

Erneut sind wieder etliche Einrichtungen von den Infektionen betroffen: Im Seniorenhaus Johanna Stein in Pirmasens wurde ein Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet. In einer Wohngruppe der Johanniter in Pirmasens haben sich fünf Personen infiziert. Im Kindergarten in Winterbach wurde eine Person positiv getestet. Der Träger stellt den Betrieb dort deshalb bis Ende kommender Woche ein.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 117 bestätigte positive Fälle aktiv, 11 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 36, Zweibrücken 10 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 10, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 4, Rodalben 21, Thaleischweiler-Wallhalben 6, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 9.