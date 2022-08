Dass Handwerker in der 1931 erbauten Kirche St. Anton tätig sind, hat Tradition, musste das Gotteshaus doch sowohl nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg als auch nach der fast völligen Zerstörung durch den Brand von 1971 wieder aufgebaut werden.

Verglichen damit sind die Arbeiten, die jetzt in der Kirche anstehen eher eine Kleinigkeit. In den Untergeschossen der Kirche ist an manchen Stellen die Betonüberdeckung abgetragen, so dass dort die Eisenbewehrung frei liegt und angerostet ist. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ, warum die angekündigten Sofortmaßnahmen sich nun schon seit Wochen hinziehen, räumt Alexandra Ruffing, die im Bistum für Pirmasens zuständige Gebietsarchitektin, ein, dass das Vergabeverfahren innerhalb des Bistums etwas umständlich und langwierig erscheinen mag, „da jedoch für jede Baumaßnahme Kirchensteuergelder verwendet werden, müssen Vergaben transparent und nachprüfbar erfolgen. Dies ist bei uns nicht anders als bei der Öffentlichen Hand. Momentan haben wir zusätzlich die Situation, dass Handwerksfirmen in der Regel ein gut gefülltes Auftragsbuch haben und nicht erpicht sind, kurzfristig neue Aufträge zu erhalten, was die Realisierung zusätzlich erschwert.“ Dennoch rechnet Ruffing damit, dass zügig mit den Arbeiten begonnen werden kann.