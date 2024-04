Wer geistliche Musik auf höchstem Niveau schätzt, kommt im Mai und Juni im Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben auf seine Kosten. Zum 28. Mal finden die Rosenberger Musiktage statt, diesmal vom 1. Mai bis 30. Juni.

Musikfreunde dürfen sich auf vier Konzerte freuen. Am 1. Mai ist Auftakt mit einem Konzert von Capella Spirensis, das in die Festtagsmesse zum Auftakt der Wallfahrtsaison eingebettet wird.

1997 fanden die ersten Rosenberger Musiktage statt. Seit 2011 zeichnet Pfarrer Volker Sehy, Direktor von Maria Rosenberg, für das Festival verantwortlich, immer unterstützt von Musikern mit profunder Kenntnis. Nicht zum ersten Mal ist in diesem Jahr Michael Marz an Sehys Seite, der selbst schon Konzerte bei den Rosenberger Musiktagen gespielt hat. „Wir kennen uns schon ewig“, sagt Sehy über den Musiker aus dem Saarland, der . Dass die beiden Musikfreunde die Liebe zur geistlichen Musik verbindet, ist die Basis dafür, dass sich die Gäste bei der 28. Auflage der Rosenberger Musiktage auf herausragende Musiker und besondere Konzerte freuen dürfen.

Endlich wieder Konzerte

„In diesem Jahr sprechen wir ausschließlich von Konzerten“, sagt Sehy und erinnert an die Coronazeit, in der Musik nur im Rahmen von Gottesdiensten erklingen durfte. „Das ändern wir jetzt. Es sind nun wieder Konzerte“, sagt Sehy zum Programm des „Festivals der geistlichen Musik“, als die er die Rosenberger Musiktage bezeichnet. Für Sehy steht fest: „Der Rosenberg wird immer ein Ort für die Musik bleiben“. Musik sei ein gutes Medium, um die frohe Botschaft zu verkünden. Auf sehr vielfältige Weise, wie die Konzerte im Mai und Juni zeigen.

Auch wenn es nun offiziell wieder Konzerte sind, die gespielt werden, sind die beiden Veranstaltungen im Mai in Gottesdienste eingebettet. Den Auftakt der Rosenberger Musiktage bestreitet am 1. Mai die Capella Spirensis unter der Leitung des Speyerer Domkapellmeisters Markus Melchiori. Seit 2009 ist das professionelle Ensemble, das aus Sängerinnen und Sängern besteht, die auch solistisch tätig sind, regelmäßig bei Konzerten zu hören. Musiziert wird in verschiedenen Besetzungsgrößen, um den Erfordernissen der jeweiligen Literatur gerecht zu werden. Die stilgetreue Wiedergabe von Renaissance- und Barockmusik ist ein musikalischer Schwerpunkt. Claudio Monteverdis „Misa en et tempora“ bringen die Sänger und Sängerinnen auf dem Rosenberg zu Gehör.

In Gottesdienst eingebettet

Am Sonntag, 26. Mai, gestaltet das Ensemble Stimmgewandt aus Neunkirchen (Leitung: Christoph Schach), die Festtagsmesse zum Abschluss des großen Rosenberger Wallfahrtsfestes. Auch dieses in den Gottesdienst eingebettete Konzert beginnt um 10 Uhr. Allerdings wird es nicht in der Wallfahrtskirche stattfinden, sondern ein Open-Air-Konzert im Wallfahrtshof sein. Bereits im vergangenen Jahr sorgte das Ensemble in Zusammenspiel mit Bläsern und Orgel für besondere musikalische Momente im Wallfahrtshof. In diesem Jahr singt Stimmgewandt die „Missa antiqua“, die Wolfram Menschick (1937-2010), der frühere Glockensachverständige des Bistums Eichstätt komponiert hat.

Im Juni geht es bei den Rosenberger Musiktagen zurück in die Wallfahrtskirche, die seit dem vergangenen Jahr mit dem gleichen Audiosystem wie der Speyerer Dom ausgestattet ist. Das garantiert, dass die Musik auf jedem Platz in herausragender Tonqualität zu hören ist. Davon können sich Freunde jiddischer Musik und jiddischen Humors am 9. Juni überzeugen. Naschuwa ist zu Gast auf dem Rosenberg. Rainer Ortner (Akkordeon), Matthias Helms (Gesang und Geige), Julian Keßler (Gitarre und Gesang) und Thore Benz (Kontrabass) spielen Klezmer, das ist instrumentale Festmusik mit jiddischen Liedern und Anekdoten. Mit dem typischen jiddischen Humor machen sie den Menschen klar, dass Schlamassel Schlamassel bleibt, also eine verfahrene Lage, aber dass die Menschen die Perspektive ändern und damit etwas Gutes erreichen können. „Die Besucher dürfen sich auf einen wunderbaren lebendigen Abend freuen“, verspricht Sehy.

Abschluss mit Countertenor

Wie unterschiedlich geistliche Musik sein kann, zeigt der Wechsel von Naschuwa zu Matthias Lucht. Der Countertenor, der in der Tonlage Alt singt, bestreitet – begleitet von Christian Schmitt-Engelstadt an der Orgel – das Abschlusskonzert der Rosenberger Musiktage am 30. Juni. Konzertbeginn ist hier, wie bei Naschuwa um 18 Uhr. Lucht, der europaweit Konzerte gibt, auch bei dem Gesangsensemble Capella Spirensis schon zu hören war, bringt Motetten mit auf den Rosenberg.

Der Eintritt für alle Konzerte ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Rosenberger Musiktage finanzieren sich durch Spenden und Sponsorengelder.