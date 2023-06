Am Donnerstag gegen 21 Uhr waren eine 15-Jährige und ihr neunjähriger Bruder mit ihrem Mofa-Roller in der Pirmasenser Straße in Rieschweiler-Mühlbach unterwegs. Zwischen den Einmündungen Stichstraße und Schulstraße kam ihnen ein Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste das Mädchen ausweichen und stürzte auf die Fahrbahn. Die 15-Jährige brach sich den Fuß, ihr Bruder wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen, wer Hinweise hat, kann sich unter Telefon 06333 9270 oder per Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de melden.