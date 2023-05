Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die 29 Jahre alte Pirmasenserin Bianca Theiß haben wir an einem freien Tag mit ihrer Hündin Bonny in der Fußgängerzone getroffen, wo sie sich in einer Eisdiele ein Eis gegönnt hat. In unserem Spontaninterview hat sie uns verraten, welche Ähnlichkeiten es zwischen Hündinnen und Frauen gibt und wieso man sich durch Theaterspielen selbst neu entdecken kann.

Haben Sie heute frei?

Ja, ich arbeite in einem Ingenieurbüro in Dahn und habe nach dem Feiertag einen Brückentag.

Gönnen Sie sich öfter so eine schöne Auszeit?

Oh