Die Stadtwerke Pirmasens haben am Dienstag, 8. November, einen Wasserrohrbruch im Bereich Zwingerstraße zwischen Rodalber Straße und Schwanenstraße festgestellt.

Das Wasser wurde deswegen in der Zwingerstraße abgestellt – die betroffenen Haushalte wurden bereits informiert. Für die Reparaturarbeiten musste die Zwingerstraße zwischen der Rodalber Straße und der Schwanenstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Zufahrt Schwanenstraße bleibt über die Zwingerstraße vom Kreisel her kommend erreichbar. Um einen Rückstau im Bereich der Ampel Dankelsbachstraße/Zweibrücker Straße zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke, aus dem Kreisverkehr Dr.-Robert-Schelp-Platz direkt über die Dankelsbachstraße und die Zweibrücker Straße in die Rodalber Straße einzufahren. Verursacht wurde der Rohrbruch durch einen defekten Wasserhausanschluss. Die Werke sind gestern davon ausgegangen, dass die Wasserversorgung im Laufe des Abends wieder hergestellt werden kann.