Jana Rohr hat das Double geschafft. Nachdem die Rasenkraftsportlerin des TV Thaleischweiler schon in der Halle den deutschen Meistertitel im Steinstoßen gewonnen hatte, legte sie am Wochenende in Langenbrand nach und sicherte sich den nationalen Titel auch im Freiluft-Wettkampf in Baden-Württemberg.

In der Klasse unter 68 Kilogramm Körpergewicht warf sie den 5 Kilogramm schweren Stein im zweiten Versuch 11,25 Meter weit und setzte sich so mit 93 Zentimetern Vorsprung vor Marie Luise Fischer aus Erfurt durch, die ihrerseits den Dreikampf gewann.

Daniel Lelle musste sich in der Klasse bis 90 Kilogramm Körpergewicht Daniel Bub aus Haßloch geschlagen geben, der den 15 kg-Stein auf 8,59 Meter stieß, 32 cm weiter als der TVT-Athlet. Im Dreikampf aus Steinstoß, Gewichtswurf und Hammerwurf wurde Lelle Vierter.

U23-Athletin Ann-Sophie Becker startete erstmals bei den Frauen und schaffte beim Hammerwurf und Gewichtswurf persönliche Bestweiten, was jeweils zu Platz sechs reichte. Mit dem vierten Platz im Steinstoßen sicherte sich die TVT-lerin auch den vierten Platz im Dreikampf.

Leo Wirth startete für den TVT in der Klasse bis 98 kg Körpergewicht, wo sich der U23-Athlet bei den Männern beweisen sollte. Das gelang bestens, denn er verbesserte seine persönliche Bestweite mit dem 15 Kilo schweren Stein von 9,59 Meter auf 9,94 Meter und blieb als Zweiter nur 22 Zentimeter hinter der Siegerweite von Konstantin Steinfurth aus Eppstein. Der Gewinn dieser Vizemeisterschaft kam für Thaleischweilers Coach Peter Fremgen „völlig überraschend“.