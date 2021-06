Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagmittag ein Mann in Siegen gestorben. Das berichtet die Siegener Zeitung. Der Tote stammte nach RHEINPFALZ-Informationen aus Rodalben. Der Siegener Zeitung zufolge wurde der Rodalber bei Verladearbeiten von einem massiven Holzstamm am Kopf getroffen. Die Ursache sei ungeklärt und Gegenstand von Ermittlungen. Die Rettungskräfte hätten bei ihrem Eintreffen nur noch den Tod feststellen können.