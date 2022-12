Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Waldemar Wiederkehr, Spitzenheber des VfL Rodalben und Leistungsträger der KG Rodalben/Kindsbach.

„Ich bin bereits 38 Jahre, deshalb wünsche ich mir, dass ich den Gewichthebersport noch so lange wie möglich betreiben und meinem Verein, dem VfL Rodalben, tatkräftig zur Verfügung stehen kann“, sagt Waldemar Wiederkehr. Obwohl er mittlerweile in Karlsruhe wohnt, macht es ihm immer noch riesigen Spaß, mit seinen Kameraden bei der KG Rodalben/Kindsbach, dem Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, an die Hanteln zu gehen.

Seine Chance, weiter Sport auf hohem Level zu bieten, stehen gut, denn Wiederkehr besitzt eine feine Technik und wird von seinen Gegnern dafür bewundert. Der zurückhaltende Heber hat einen weiteren Wunsch: „Schön wäre es, wenn wir wieder in die Regionalliga aufsteigen könnten. Mit den besseren Gegnern wachsen auch der Ehrgeiz und die Motivation. Je höher, je schöner. Wir sind zwar keine Profis, doch wir sind mit Spaß bei der Sache“, unterstreicht der ehemalige Bundesliga-Heber des AC Mutterstadt.

Privat ist Wiederkehr sehr zufrieden und hat mit seiner Partnerin sein Glück in Karlsruhe gefunden. Außerdem braucht er inzwischen nicht mehr quer durch die Stadt zum Training in den Ortsteil Durlach zu fahren: „Mein Arbeitgeber, der selbst sehr sportlich veranlagt ist, hat mir einen Trainingsraum zur Verfügung gestellt.“ So steht ihm mit Hanteln aus Rodalben ein idealer Raum zur Verfügung, den er auch jederzeit nutzen kann. Einziges Manko: „Ich trainiere ohne Beobachtung eines Trainers. Kommen Defizite auf, korrigiert mich mein Mentor Ludwig Becker dann bei den Wettkämpfen“, stellt er fest.