Bei den Europameisterschaften im jagdlichen Schießen hat der 54-jährige Rodalber Claus Schäfer mit der Auswahl des deutschen Jagdverbandes im italienischen Piancardato (nähe Perugia) in der Kugelwertung die Silbermedaille gewonnen.

Nach dreijähriger Pause wegen seiner Wahl zum Rodalber Bürgermeister 2019 und der Corona-Auszeit 2020/2021 gab Schäfer dem Drängen des Bundesschießobmanns Torsten Krüger nach und hat sich auf das Abenteuer Europameisterschaft eingelassen. Seit März wurde im Training sein Ehrgeiz entfacht.

Schon der Einstieg in den Wettkampfsport gelang ihm bravourös, denn bei den Sportschützen wurde er in den Flintenwettbewerben Skeet und Trap bei den Herren 3 (51 bis 60 Jahre) jeweils Landesmeister. 116 (von 125) Punkte im Trap sollten zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im August in München reichen.

Zwei Fahrkarten waren eine zu viel

Nach den ersten Trainingsrunden in Italien lief es beim Start, dem Compak-1-Parcours, mit 21 von 25 Treffern nicht ganz optimal. Dann hat sich Schäfer nach eigener Aussage auf alte Tugenden besonnen. Seine „Einkehr“ fruchtete, denn in den nächsten drei Durchgängen (zweimal Trap und einmal Compak) traf er jeweils 24 Wurfscheiben. Mit 372 Punkten lieferte er das zweitbeste Ergebnis der Mannschaft. Torsten Krüger schaffte 380 Punkte. In der Disziplinwertung belegte Schäfer Rang 22, die Mannschaft Rang sieben von elf Teams.

Besser lief es für die Mannschaft im Kugelschießen, bei dem der Rodalber nach der ersten Runde mit 193 Punkten (50/49/48/46) aufwartete. Auch im zweiten Präzisionsschießen mit der Büchse lief es mit 49/50/49 optimal. Dann unterlief ihm ein Fauxpas auf die laufende Scheibe, als er zwei „Fahrkarten“ schoss und nur auf 28 Punkte kam. Mit 368 Punkten trug er immerhin noch zur Silbermedaille bei. Eine Fahrkarte weniger hätte die Goldmedaille bedeutet.

Weiter auf diesem Niveau

„Trotzdem waren wir froh, dass wir uns mit Silber belohnten. Ich habe wieder Lust bekommen und will den Sport weiter auf diesem Niveau betreiben“, berichtete Schäfer.