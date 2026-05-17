Die Lego-Sets liegen im Trend, doch der eigentliche Umsatzbringer sind die DVDs, die die Lobigo GmbH online vertreibt. Die Spezialität sind alte Filme und Serien.

Als Andreas Bendel 2022 seinen Lego-Shop „Lobigo“ in Rodalben im Tälchen 12a eröffnete, war es ein Versuchsballon. Zu diesem Zeitpunkt betrieb der heute 54-Jährige schon länger einen Versandhandel für Medien, den er um ein stationäres Geschäft als zweites Standbein erweitern wollte. Seine Wahl fiel dabei auf Lego: „In Sachen Spielzeug ist das der Weltmarktführer“, sagt Bendel.

Von Rodalben aus werden Lego-Pakete in die ganze Welt verschickt, berichtet Verkäuferin Stephanie Nadler. Foto: Julia Luttenberger

Sein Konzept ging auf: Aus den 100 Quadratmetern Verkaufsfläche sind mittlerweile 150 geworden. In den Regalen finden sich neben den aktuellen Lego-Sets auch Raritäten, die es nicht überall zu kaufen gibt. 2022 habe er noch andere Spielzeugmarken angeboten, mittlerweile konzentriere er sich ganz auf die bunten Klemmbausteine aus Dänemark, erklärt Bendel. Um Lego-Händler zu werden, stellt die dänische Firma eine Bedingung: Der Jahresumsatz muss bei 30.000 Euro liegen.

Öffnungszeiten erweitert

Die Öffnungszeiten hat Bendel erweitert, waren es 2022 noch vier Stunden täglich, sind es heute acht. Von Montag bis Freitag ist von zehn bis 18 Uhr geöffnet, samstags von zehn bis 16 Uhr. Die Lego-Sets können auch online bestellt werden – zum selben Preis wie im Laden. Bendel setzt hierfür auf digitale Preisschilder, die sich bei einer Preisänderung im Online-Shop automatisch aktualisieren.

Lego erreiche mit seinem breitgefächerten Angebot Zielgruppen in allen Altersklassen, sagt Bendel. Beliebt seien derzeit die Botanicals, das sind Blumen und Pflanzen, die aus Legosteinen zusammengebaut werden. Manche Kunden nutzten Lego auch, um ihre Fingerfertigkeit im Alter zu trainieren. Während Lego-Fans in der Regel genau wüssten, was sie kaufen wollten, seien bei anderen Kunden Gutscheine sehr beliebt, erzählt Verkäuferin Jasmin Wilzius.

Das Sortiment wechselt regelmäßig, allein im vergangenen Jahr seien rund 1000 neue Sets erschienen. Sie alle finden ihren Weg nach Rodalben. „Als Lego-Fan hat man hier ein Problem“, sagt Bendel schmunzelnd. Viele Eltern kämen daher erst einmal ohne Nachwuchs vorbei.

Hauptgeschäft liegt im Versandhandel

Dennoch sei der Lego-Laden allein wirtschaftlich nicht rentabel, erzählt Bendel. Das, womit er sein Geld verdient, verbirgt sich hinter einem dunkelgrauen Vorhang. Dort lagern auf knapp 800 Quadratmetern DVDs und andere Datenträger für Filme und Serien. Die Idee dazu kam ihm zufällig.

Er selbst möge den englischen Humor sehr gerne und habe daher in England Filme gekauft. Die DVDs habe er anschließend auf einer Online-Plattform weiterverkauft – und dafür teilweise mehr erhalten, als er selbst ausgegeben hatte. Daraus entwickelte der studierte Chemiker aus Kaiserslautern einen Medienhandel. „Der Kaufmann in mir war einfach stärker“, erzählt der 54-Jährige mit einem Lachen. Und so gründete er 2006 seine Firma, die Lobigo Limited, aus der mittlerweile die Lobigo GmbH wurde. Seit 2019 ist Bendel am Standort in Rodalben.

Mit seinem Versandhandel besetze er eine Nische: „Sie finden nicht alles bei den Streamingdiensten“, sagt Bendel. Gerade ältere Serien oder Filme gebe es kaum noch auf dem Markt. Er arbeite direkt mit den Herstellern zusammen, so dass er auch von Serien und Filmen, die es nicht mehr gibt, kleine Auflagen exklusiv anbieten könne.

Serien nachpressen lassen

Ein Beispiel: Ein Kunde aus den Niederlanden sei auf der Suche nach der TV-Serie Britta aus den 1970er Jahren gewesen, erzählt Verkäuferin Stephanie Nadler. Andreas Bendel ließ die Serie nachpressen – und landete damit einen Erfolg. Ein zweites Leben bescherte Bendel auch der Fernsehserie „Die Schule am See“, auch sie wurde nachgepresst und verkaufe sich zuverlässig.

Auf der Suche nach Serien aus ihrer Kinder- und Jugendzeit werden Kunden aus dem Ausland häufig in Deutschland fündig. Manche britische Serie ist nur noch als deutsche DVD erhältlich. Da diese immer auch die englische Originalsprache enthalten, werden die DVDs in alle Welt verkauft.

Zudem seien DVDs verlässlicher als gekaufte Titel bei Streamingdiensten. Verliere der Streamingdienst die Lizenz für den Film, dann könne auch der Kunde, der den Film bei diesem Dienst gekauft hat, ihn nicht mehr schauen. „Das ist vielen Kunden gar nicht so bewusst“, sagt Bendel. Er rechnet damit, dass seine Geschäftsidee auch in zehn Jahren noch funktionieren wird.

Weltweiter Versand von Rodalben aus

Er habe überlegt, auch die DVDs stationär anzubieten, da sei jedoch der Aufwand zu groß, schildert Bendel. Und so bleibt der weltweite Versand das große Thema am Standort, an dem fünf Mitarbeitende beschäftigt sind. Die Expertise, die Bendel und sein Team beim Versand gesammelt haben, kommt nun auch den Lego-Kunden zu Gute. „Wir versenden Lego auch nach Brasilien“, sagt Bendel.

In diesem Jahr veranstaltet der Lego-Shop im Juni zum zweiten Mal einen Bauwettbewerb, an dem Kinder teilnehmen können. Unter dem Motto „UTOPIGO – Eine Stadt in der Zukunft“, können Kinder ihre Bauwerke einreichen. Sie werden im Ladengeschäft ausgestellt und von einer Jury prämiert.