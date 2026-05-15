Früher war Rodalben von der Schuhindustrie geprägt. Heute ist Johannes Wagner der einzige Schuhmacher, der noch arbeitet. Zumindest stundenweise.

„Ich bin der letzte Schuhmacher in Rodalben“, sagt Johannes Wagner. Heute wird er 80 Jahre alt und erinnert sich noch lebhaft an die Zeit, als Rodalben von Schuhfabriken geprägt war. Dazu zählte auch die Schuhfabrik „Rodalbkinder“ der Familie Wagner. Die Spitzenzeit sei 1992 gewesen: Damals seien an einem Tag 700 Paar Schuhe verkauft worden.

Johannes Wagner wurde am 15. Mai 1946 in Rodalben geboren, ging dort zur Schule. Im Jahr 1961 gründete sein Vater Gregor Wagner in Rodalben eine Fabrik für Kinderschuhe, die damals noch in einem Bretterverschlag untergebracht war. Später wurde an selber Stelle eine Fabrik gebaut.

Kinderschuhe nach Maß

Bis heute fertigt Johannes Wagner nach Maß von Hand Kinderschuhe, zumindest, wenn Aufträge da sind. Die haben mit der Zeit zwar stark nachgelassen, doch nach wie vor gebe es Kunden, die die „Rodalbkinder“ nachfragen. Meist seien das Personen, die selbst als Kinder schon die Rodalber Kinderschuhe getragen haben und nun mit dem eigenen Nachwuchs kommen. Zudem hat sich Wagner auf Fußprobleme spezialisiert. Wer ein Paar Schuhe kaufen will, müsse mit ihm allerdings einen Termin ausmachen, dauerhaft sei die Fabrik in Rodalben nicht mehr besetzt.

Die Schuhindustrie habe ihm schon immer gefallen, erinnert sich Wagner. Nach seiner Lehre als Industriekaufmann und seinem Wehrdienst bei der Bundeswehr ging es für ihn zurück in den elterlichen Betrieb, den er 1973 gemeinsam mit seinem Bruder Wendelin übernahm. Beruflich ist er Rodalben treu geblieben, seit 1972 hat er seinen Wohnort jedoch in Münchweiler.

2004 schied sein Bruder aus dem Betrieb aus, seither ist Johannes Wagner alleiniger Inhaber. „Es lohnt sich heute nicht mehr“, erzählt er von den Schwierigkeiten der Schuhindustrie. Auch wenn er selbst kaum noch Aufträge habe, arbeite er immer noch gerne. Allerdings nicht heute. Da wird Geburtstag gefeiert: „Mit den Menschen, die immer mit mir feiern“, sagt Wagner.