Der Nachholtermin des Candlenight Evening Events am Samstagabend in der Kirche St. Pirmin faszinierte das Publikum. Die Band RockXn’ aus Hauenstein zelebrierte 20 Coversongs – mit ureigener Interpretationen.

Das poppige „Eye in the Sky“ (von Alan Parsons Project) erwies sich als perfekter Einstieg in ein zweistündiges Konzert. Das Pirmasenser Gotteshaus war dem Event-Motto gemäß mit