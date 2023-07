Es war nicht einfach eines von vielen Konzerten, mit denen der Rock-Pop-Chor Voices schon sein Publikum in den Bann gezogen hat: Der Auftritt am Samstagabend in der Schillerhalle zu Donsieders war nach mehr als drei Jahren der erste Auftritt in heimischer Kulisse.

Als das Ensemble um Chorleiter Achim Baas im März 2020 den musikalischen Rahmen zur Sportlerehrung des Landkreises geschaffen hatte, war dies wenige Tage vor dem Corona-Lockdown gewesen. Im vergangenen Jahr hatte ein Wasserschaden in der Schillerhalle den ersten „Post-Corona-Auftritt“ verhindert. In freudiger Erwartung fieberten deshalb die Besucher dem Sommerkonzert entgegen, das vor fast ausverkauftem Haus über die Bühne ging, und sie wurden nicht enttäuscht.

Als Baas in die Tasten griff und die ersten gefühlvollen Klänge zum Musical-Song „Seasons Of Love“ erklangen, als wenig später der imposante, rund 30 Stimmen zählende Chor den mitreißenden Groove dieses Openers aufgriff, sprang der Funke sofort über, und die Gäste im Saal geizten nicht mit stürmischem Applaus. Mit bewundernswerter Frische und Singfreude interpretierte in der Folge nicht nur der „große“ Voices-Chor ein abwechslungsreiches Programm mit Songs von U2, Vicky Leandros, Adele und Jürgen Marcus. Auch der Happy-Kids-Kinderchor und schließlich beide Ensembles gemeinsam machten den Abend zu einem tollen Vergnügen. In einer für Chöre mehr als schwierigen Zeit muss einem angesichts dieser erfolgreichen, modernen künstlerischen Arbeit also nicht bange sein um die Zukunft der Donsiederer Voices.