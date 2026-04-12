In der Pirmasenser Bulliwerkstatt brachte die Band Groperk die Anhänger des Classic Rock gehörig ins Schwitzen .

Trotz einiger gleichzeitig laufender Veranstaltungen in Pirmasens war die Bulliwerkstatt beim Auftritt des Classic-Rock-Quartetts Groperk sehr gut besucht. Da kurz nach dem eigentlich geplanten Konzertbeginn um 20 Uhr noch immer zahlreiche Genre-Fans in den neuesten Pirmasenser Live-Club strömten, wurde der Beginn kurzerhand eine Dreiviertelstunde nach hinten verschoben, was für zusätzlich knisternde Spannung sorgte.

Das 2001 gegründete Quartett Groperk spielt aufgrund der zahlreichen anderen Bands und Projekte der involvierten Musiker nicht allzu oft Konzerte, hat sich aber dennoch eine ureigene Spielwiese erschaffen, auf der sich jeder der Musiker so richtig austobt. Zudem kann man sich auf eine treue Fan-Gemeinde verlassen.

Magie des Augenblicks

Grundsätzlich halten sich der einheimische Gitarrist und Sänger Manuel Bastian (Boys in the Attic, Empty Faces, Three Leaves) sowie seine Hauensteiner Kumpels Steffen Schwarzmüller (Saftwerk) am Keyboard, Bassist Thomas Bernhard und Christof Kölsch (RockXn) hinterm Schlagzeug nur ganz grob an die Songstrukturen der interpretierten Idole. So wie Deep Purple, die in ihrer Frühphase das gleiche Lied nie zweimal auf der Bühne identisch gespielt haben.

Das gleiche gilt für Pink Floyd, deren Klassiker auch mehrmals im Programm des Bulliwerkstatt-Debüts auftauchten. Diese spannende Herangehensweise war in der 1970er-Dekade der Rockmusik gang und gäbe und lässt grundsätzliche mehr Raum für die Magie des Augenblicks, was man in der aktuellen Musikszene nur noch äußerst selten vorfindet.

Energie und Dynamik

Nach seinen Vorbildern befragt, erläuterte Bastian in einem RHEINPFALZ-Interview vom Mai 2024 dies: „Bei den Gitarristen sind es vor allem Stevie Ray Vaughan und Ritchie Blackmore. Vaughans Spiel und Sound sind pure Energie und Blackmore hat mich seit dem Deep-Purple-Album ,Made in Japan’ in seinen Bann gezogen. Auch bei ihm fasziniert mich seine ungeheure Energie und Dynamik.“

So war es dann auch nicht verwunderlich, dass der Groperk-Auftritt mit „Smoke on the Water“ von Deep Purple begann. Beim wohl bekanntesten Song von Deep Purple gab’s direkt mal eine Kostprobe davon, wie Groperk an die Werke ihrer Vorbilder rangehen. Denn im Mittelteil des im Original lediglich knapp vier Minuten dauernden Lieds duellierten sich Tastenmann Schwarzmüller und Saitenzupfer Bastian ganz in der Tradition der legendären Jon Lord und Ritchie Blackmore. Tosender Szenenapplaus belohnte ihr Können und die demonstrierte schier ausufernde Virtuosität.

Eigener Stempel für „fremde“ Werke

„Mary had a little Lamb“ (Stevie Ray Vaughan) ist für den 1985 geborenen Bastian wie geschaffen. Der Ausnahmegitarrist gewann 2010 beim weltweiten „Yamaha Six String Contest“ in Santa Monica (USA) die prestigeträchtige Kategorie „Bester Rockgitarrist“. Er kam dabei mit Jury-Mitglied und Toto-Legende Steve Lukather in Kontakt, der sich von seinem Spiel sehr angetan zeigte.

Vaughans Song drückte Bastian schließlich seinen eigenen Stempel auf. Er begeisterte mit immens flüssigem Spiel inklusive exzellentem Solo, während ihm die Band-Kollegen einen formidablen Soundteppich ausbreiteten. Beim nachfolgenden „Black Night“ (Deep Purple) begeisterte Trommler Kölsch aufgrund seines dynamisch-kraftvollen Spiels und trieb das flotte Stück, unterstützt mittels mächtigem Groove des Bassisten Bernhard, förmlich vor sich her.

Spielfreude stößt auf begeistertes Gejohle

Wie bereits erwähnt, befanden sich auch diverse Pink-Floyd-Songs im Programm. Dieser Band huldigt Bastian in seiner anderen Band Empty Faces ausgiebig. In der Bulliwerkstatt wurden „Time“, „Have a Cigar“ und das wunderbare intonierte „Shine on your crazy Diamond“ serviert, bei dem Bastian verblüffend nah an Originalsänger David Gilmour herankam.

Da auch Led Zeppelin („Kashmir“), Golden Earing („Radar Love“), Jimi Hendrix („Little Wing“, „Hey Joe“) und gar Ted Nugent (Stranglehold“) gehuldigt wurde, erhielt das sichtlich begeisterte Publikum in Pirmasens letztendlich ein Paradebeispiel dafür, wie man Klassiker der Rockmusik in ein neues innovatives Gewand packt und mit immenser Spielfreude und großem Können sozusagen taufrisch präsentiert. Langes Gejohle und nicht enden wollender Beifall war der Lohn für ein ausschweifendes Classic-Rock-Konzert hoher Güteklasse von Groperk.