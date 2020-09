Am Samstag, 26. September, erklingen ab 16 Uhr auf dem Bärenbrunnerhof bei Schindhard beim Open-Air-Konzert „Prog-Rock im Biergarten“ ganz besondere Töne. Gleich drei Bands haben ihr Kommen zugesagt und wollen die Besucher auf eine musikalische Reise in die 70er Jahre mitnehmen.

Zu Beginn tritt der britische Musiker Donovan Aston mit seiner Show „The Genesis Tree“ auf. Unter dem Motto „One Piano – One Voice“ gibt es live und unplugged bekannte Songs von Genesis, Peter Gabriel und Phil Collins. Im Anschluss zelebriert die Freiburger Formation mit dem etwas sperrigen Namen „Sproingg“ einen Mix aus verschiedenen Genres. Eric Feder (Drums, Percussion), Prudi Bruschgo (Gitarre) und Johannes Korn (Chapman-Stick, E-Geige) nennen ihren Musikstil „Space-Punk-Pschedelic“.

Als Überraschungsgast ist die Gruppe „Cadence and Cascade“ angekündigt. Mit einer besonderen Interpretation von „A Sailer's Life“ will Hauensteiner Multi-Instrumentalist Gerd Weyhing mit Unterstützung am Bass bekannte und unbekannte Perlen des Progressive-Rocks der 70er Jahre spielen. Neben Songs von King Crimson, Supertramp, Genesis oder den New Trolls aus Italien erklingen auch Stücke aus eigener Feder. „Musik, die viele Menschen kennen oder kennen sollten, aber nicht im Traum auf die Idee kommen, dass man einen solchen Sound hierzulande live erleben kann“, verspricht Gerd Weyhing.

Im Juli hatte Weyhing zusammen mit weiteren Bands im Naturerlebniszentrum Hauenstein ein bejubeltes Freiluftkonzert gespielt.

Infos

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird „auf den Hut“ gespielt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06391/5744 sowie im Internet unter www.baerenbrunnerhof.de. Das Konzert muss bei Regenwetter ausfallen.