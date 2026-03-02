Drei Sieger der rheinland-pfälzischen Jugendmeisterschaften im Freistilringen kommen aus der Region Pirmasens.

Robert Walter vom AC Thaleischweiler war einer von sieben Ringern in der U14-Klasse bis 52 Kilo – ab sechs Teilnehmern wird in zwei Pools gekämpft. Der 14-jährige Pirmasenser wurde in die Dreiergruppe gelost. Der Achtklässler des Leibniz-Gymnasiums gewann beide Poolkämpfe gegen Emilia Merten von der WKG Metternich/Rübenbach/Boden und David Vasnin vom VfL Bad Kreuznach jeweils technisch-überlegen. Im spannenden Finale über zweimal zwei Minuten gegen den Mainzer Matthias Schall, der seine drei Poolkämpfe alle vorzeitig gewonnen hatte, gelang Robert Walter der entscheidende Angriff und damit der Schultersieg kurz vor Schluss.

„Robert musste mehr als zwei Kilogramm abnehmen, damit er die Gewichtsklasse erfüllt“, berichtete sein Vater, Eduard Walter. „Ich war ganz schön müde“, stellte Robert Walter hinterher fest. Als Belohnung gab es daheim Schokomuffins. „Das Gewicht spielt ja im Moment keine Rolle mehr“, merkte der Papa schmunzelnd an.

Faeega Alimi wird U10-Landesmeister

Für Robert Walter war es bereits der dritte Titelgewinn in 2026, nachdem er Pfalzmeister im griechisch-römischen und im freien Stil geworden war. Sein nächstes Ziel sind die deutschen Meisterschaften vom 12. bis 14. Juni in Dortmund. Im vergangenen Jahr hatte er erstmals an einer DM teilgenommen und den sechsten Platz in der U14-Klasse bis 48 Kilo erreicht.

Landesmeister wurde auch Faeega Alimi von der ASV Pirmasens bei der U10 im 47-Kilo-Limit. Er hatte zwei Kämpfe gegen einen Gegner, Elias Knaub (RSV Neustadt), den er zweimal schulterte. Konkurrenzlos U12-Landesmeister der 74-Kilo-Klasse wurde David Pirpilashvili vom AV 23 Pirmasens.

WEITERE ERGEBNISSE

U8: -19 kg: 2. Maksim Andrusiak (AC Thaleischweiler); -23 kg: 3. Marco Lucia ( RSC

U10: -28 kg: 2. Colin Matthias Klingel (RSC); -38 kg: 3. Marko Kulakov (ACT)

U12: -30 kg: 2. Nikita Heizenreider (ACT); -37 kg: 3. Alexandru Codreanu (ACT); -42 kg: 2. Seifullah Khangoshvili (ACT); -58 kg: 2. Laurentiu Bileac (ASV Pirmasens)

U14: -48 kg: 3. Mark Brus (ACT); -44 kg: 2. Alexander Groh (ACT), -52 kg: 3. Yasar Alimi (ASV); -57 kg: 2. Armin Krasniqi (RSC)