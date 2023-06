Der Wanderpokal hat seinen Standort gewechselt: Nach langer Pause ging die Trophäe des Fußballturniers der Pirmasenser Grundschulen von der Ruhbank zur Robert-Schumann-Schule.

Acht der zehn Pirmasenser Grundschulen waren in zwei Gruppen angetreten, am Ende siegten die Jungs von der Adlerstraße (Auf dem Foto in dunkelblau) im Finale mit 1:0 gegen die Grundschule Sommerwald (rot). Mit jeweils 1:0 hatte die Robert-Schumann-Schule auch alle drei Vorrundenspiele gewonnen. Dass die Grundschule Sommerwald mit 14:2 Toren und ebenfalls neun Punkten das Endspiel erreichte, war am Ende Makulatur.

Zweimal ins Neunmeterschießen musste die Grundschule Winzeln. Das Ticket fürs kleine Finale holte sie sich mit 4:2 gegen die punkt- und torgleiche Grundschule Horeb. Mit 4:2 (nach 1:1) setzte sie sich dann auch gegen die Grundschule Husterhöhe durch. Die Sportlehrer hatten die Teams aus je zehn Jungen und Mädchen, meist aus den dritten und vierten Klassen, zusammengestellt.