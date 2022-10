Am Samstag, 5. November, 18 Uhr, kommt der deutsche Gitarrist, Komponist, Buchautor und Dozent Ro Gebhardt ins Kulturzentrum Alte Kirche nach Vinningen. Und diesmal kommt er mit einem Projekt, von dem er selbst sagt, dass die beteiligten Künstler nie besser aufeinander eingespielt waren. Sein Partner am Bass ist nämlich sein 15-jähriger Sohn Alec – ein junger Künstler, der schon seit einiger Zeit als besonderes Nachwuchstalent gilt und seit September der bislang jüngste Preisträger des Kulturpreises der Stadt Neunkirchen ist.

Songs aus eigener Feder gibt’s auch zu hören

Sein Vater, der international renommierte Gitarrist , der sonst eher durch seine Projekte in Richtung Big-Band-Sound, Funk und Latin mit und ohne Gesang bekannt ist, kommt mit Gitarre, Bass und ganz viel Spielfreude nach Vinningen. Die Gebhardts nehmen bei dem Konzert Literatur aus Jazz, Pop, Blues, Funk, Brasil und Tango unter die Lupe und benutzen diese als Improvisationsgrundlage. Natürlich dürfen auch ein paar Songs aus der eigenen Feder von der aktuellen CD „Fruit Of Passion“ nicht fehlen. Als Musiker, der schon auf Jazzbühnen wie dem Blue Note in New York, dem Duc de Lombards in Paris, dem Akwarium in Warschau und dem A-Trane in Berlin gestanden hat und der als Gastdozent an Hochschulen und Universitäten, zum Beispiel an das Harbor Conservatory for the Performing Arts in New York, geladen wurde, ist Ro Gebhardt wohl einer der gefragtesten Musiker Deutschlands und Europas.

Karten für das Konzert gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, der Vinninger Volksbank-Filiale und den Bäckereien Donker und Ernst in Vinningen sowie per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de.