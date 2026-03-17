Ein Geheimtipp für feine italienische Küche ist das „Etna“ in Pirmasens längst nicht mehr. Seit 1992 gibt es das familiengeführte Ristorante.

Giovanni Di Stefano vom Ristorante „Etna“ orientiert sich inzwischen ausschließlich an dem Geschmack seiner Gäste. Das heißt: Keine Pasta alla Norma mit gebratenen Auberginen, Tomaten und Ricotta. Und auch keine Arancini – frittierte Reisbällchen, die entweder mit Ragù oder Mozzarella gefüllt sind und eindeutig zur traditionellen sizilianischen Küche gehören. „Am Anfang haben wir sizilianische Abende gemacht, aber den Leuten hier ist die süditalienische Küche zu schwer“, berichtet der Koch. Dass die Gerichte, die er von zu Hause kennt, in seinem Lokal zu kurz kommen, stört ihn nicht. Für ihn ist am wichtigsten, dass die Pirmasenser das genießen können, was sie wollen. „Meine Gäste bekommen das, wovon sie träumen“, sagt er. Deswegen habe er die Speisekarte im Laufe der Zeit an den Geschmack der Pirmasenser angepasst – und die lieben eben den gesamten Stiefel.

Die absoluten Renner in seinem Ristorante sind die „Spaghetti aglio e olio mit Rucola“, aber auch die scharfe „Pizza Etna Mafiosa“ mit Hackfleisch, Tomaten und Käse. Die Frage, ob er für das einfache, aber geniale Spaghetti-Gericht ein Geheimnis habe, bejaht er: „Natürlich, aber das wird nicht verraten“. Gerade die einfachsten Rezepte seien am schwierigsten, erklärt Giovanni Di Stefano. Seine Frau Carmela Mirone nickt zustimmend. 1992 ist sie ihrem Mann aus Catania nach Pirmasens gefolgt und seitdem die Gastgeberin des Ristorante.

Lieblingspizzen der Kinder auf der Karte

Vielleicht ist genau das das Geheimnis des „Etna“ – dass es ein Familienbetrieb ist. Wenn Not am Mann ist, sind die beiden Söhne und ihre Tochter sofort zur Stelle, um den Eltern im Lokal zu helfen. So verwundert es nicht, dass einige Gerichte nach ihnen benannt sind. Die „Pizza Emanuele“ mit Peperoniwurst, Zwiebeln, Tomaten und Käse beispielsweise ist die Lieblingspizza eines ihrer beiden Söhne. Der andere, Simone, ist Namensgeber für die Pizza mit Lachs, Spinat und Tomaten. „Warum nicht ihre Lieblingspizzen nach ihnen benennen?“, findet Di Stefano und freut sich. Vegetarische Pizza-Varianten gebe es inzwischen auch viele, berichtet Carmela Mirone: „Die ,Pizza Contadina’ und die ,Pizza Verdure’ zum Beispiel.“ Überhaupt seien Gerichte ohne Fleisch gut nachgefragt. Ein Indiz für die Authentizität ist die Tatsache, dass im „Etna“ viele Italiener speisen.

Eine einfache Küche auf höchstem Niveau servieren sie ihren Gästen, beschreibt Carmela Mirone den Kochstil ihres Mannes. Gern lasse sich Giovanni Di Stefano von den Jahreszeiten beeinflussen. Zur Pfifferlingzeit seien diese aromatischen Pilze der unangefochtene Star. Momentan steht der Steinpilz mehr im Rampenlicht, für gefüllte Ravioli zum Beispiel. Auch seine „Scaloppine ai funghi porcini“ würden die Pirmasenser lieben, berichtet Carmela Mirone, sowie auch den Schwertfisch, den es im „Etna“ entweder als Steak oder mit Sauce aus Tomaten, Oliven und Kapern zubereitet gibt – alla pizzaiola sozusagen.

Koch ist gelernter Konditor

Die Gerichte außerhalb der Speisekarte werden auf einen Spiegel geschrieben und seien immer besonders gefragt, erzählt der Koch, der eigentlich Pasticciere – Konditor – ist. Im Laufe seiner Berufslebens hat er sich allerdings schnell auf Pizza, Pasta und die Köstlichkeiten der italienischen Küche konzentriert – nicht nur auf Desserts und Süßes. Noch in Sizilien hat er in einem Agriturismo gearbeitet – eine spezielle Urlaubsform, die Landwirtschaft und Tourismus verbindet. Dort seien viele Schauspieler und Prominente abgestiegen, erinnert sich der heute 63-Jährige gern. Und dort habe er sein Handwerk gelernt, das er hier verfeinert hat. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen freuen sich die Gäste, wenn auf dem Spiegel ein hausgemachtes Dolce auftaucht.

Die Serie

In unserer Serie „Topfgucker“ schauen wir bekannten Pirmasenser Köchen über die Schulter und in die Töpfe. Zuletzt waren wir in „Eddis Kellerei“ und beim Heimservice „Food Architect“.



Seit 1992 gibt es das italienische Ristorante „Etna“ in der Lemberger Straße, aber in Deutschland ist Giovanni Di Stefano schon viel länger. Im Jahr 1980 ist er in Deutschland gelandet, um erst einmal in anderen Restaurant zu arbeiten, in Leimen bei Heidelberg zum Beispiel. Fünf Jahre lang war er dort, bevor er im Jahr 1989 gemeinsam mit Giulio Negretto sein eigenes Ristorante eröffnete – erst in Lemberg im Lokal „Zur Post“, dann in den jetzigen Räumen. Allerdings hieß das Ristorante damals noch „Giulio“, den viele Pirmasenser noch aus der Zeit am Exerzierplatz kennen. Seitdem 1992 dominieren in der Lemberger Straße allerdings Fotos aus Sizilien das Ambiente des Lokals – mit Ausbrüchen des Etna oder Perspektiven auf Catania, der Stadt, aus der die Familie stammt.

Arancini für einen Gast

Um seinen Gästen und den Pirmasensern die traditionelle sizilianische Küche näherzubringen, verrät Giovanni Di Stefano sein Rezept für eine Parmigiana, einen Gemüseauflauf, der so ähnlich wie eine Lasagne zubereitet werde, erklärt er. Nur eben mit frittierten Auberginen, Schinken, Eiern, Basilikum und Tomaten und Mozzarella. Das sei eine Spezialität, die man – wie die Arancini auch – nicht einfach so nebenbei macht, weil sie sorgfältiger Vorbereitung bedarf. Einmal sei das Paar übrigens doch auf Arancini angesprochen worden. Carmela Mirone hat den Gast schließlich angerufen, als es die Bällchen im Familienkreise gab. Sie hat für den Genießer der sizilianischen Küche einfach ein paar mehr zubereitet – und er habe sich riesig gefreut, erzählt die Sizilianerin zufrieden.

Rezept

Zutaten für vier Personen:

Vier Auberginen, zwei Dosen passierte Tomaten, zwei Knoblauchzehen, 100 Gramm Schinken, zwei gekochte Eier, drei Mozzarellakugeln, Parmesan, frischer Basilikum, Olivenöl, Salz, Pfeffer.

Zubereitung:

Das Prinzip ist dasselbe wie bei einer klassischen Lasagne. Statt Lasagneblätter werden längs und sehr dünn geschnittene Auberginen verwendet, die gesalzen und in Olivenöl gebraten werden. Für die Tomatensauce wird zwischenzeitlich eine Knoblauchzehe in Olivenöl angeschwitzt, die man zum Schluss wieder aus der Sauce angelt. Dann kommen die Tomaten dazu, die mit Salz und Pfeffer verfeinert und etwa 15 Minuten köchelt. Anschließend wird das Gericht in Schichten aufgebaut: Auberginen, Tomatensoße, Schinken, gekochte Eier, in Schreiben geschnittener Mozzarella und Basilikum. Die Zutaten werden in dieser Reihenfolge insgesamt drei Mal wiederholt, bis drei vollständige Schichten entstanden sind. Die letzte Schicht mit Parmesan bestreuen. In einer Auflaufform für 30 Minuten im Backofen backen, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.





