Seit einer Woche darf wieder Fußball so richtig elf gegen elf gespielt werden, wenn auch unter strengen Hygienevorschriften. Nicht geändert hat sich am Grundsatz: Ohne den 23. Mann geht gar nichts. Wie stehen über 60 Jahre alte und damit zur Corona-Risikogruppe zählende Schiedsrichter im Kreis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs?

Schiedsrichter halten zwar meist Distanz zu den Spielern, doch was ist, wenn vier, fünf Männer nach einer umstrittenen Entscheidung auf den Unparteiischen zustürmen. Ist da nicht die Infektionsgefahr gerade für die Ü60-Referees gegeben?

„Ich habe Respekt vor der Pandemie, so wie vor jedem Fußballer, aber keine Angst“, sagt Erich Hoffmann, der für den SV Hinterweidenthal pfeift und immerhin 67 Jahre alt ist. Hoffmann: „Ich bin immer eine Stunde vor Spielbeginn am Sportplatz, rede mit den Leuten, höre Ihnen zu, sage ihnen auch, was ich von den Spielern erwarte und weise auf die aktuellen Besonderheiten hin.“ Schon vor Covid-19 habe er stets Wert auf Abstand zu den Spielern gelegt, die er „nie anschreie oder duze“. In der jetzigen Situation versuche er, den Spielern bewusst zu machen, „dass Corona uns begleitet“. Gleichwohl sei es falsch, das Virus in den Vordergrund zu stellen. „Ich konzentriere mich auf das Spiel und bewahre meine Ruhe und Gelassenheit“, nennt der Mann mit der Erfahrung aus mehr als 1200 Spielen sein Rezept gegen Corona-Hysterie.

Ans Aufhören gedacht

„Ganz am Anfang der Pandemie habe ich schon daran gedacht, wegen der Infektionsgefahr aufzuhören“, gesteht Walter Lehmann, der in Rieschweiler-Mühlbach wohnt und für den SV Battweiler pfeift. Doch mittlerweile habe sich die Situation normalisiert .„Das Risiko, sich zu infizieren, ist fast nicht höher als ein Unfall im Straßenverkehr“, sagt der 66-jährige Regelwächter. Obwohl er „ohne Angst“ in die Spiele gehe, so sei doch „Respekt vor dem Virus“ dabei. Er sieht es als gegeben an, dass „junge Leute auch mal Party machen und dabei die Vorsichtsregeln außer Acht lassen“. Doch mit der Erfahrung von 15 Jahren an der Pfeife sollte es ihm gelingen, die Spieler zur Vernunft zu bringen. Am Samstag und Sonntag ist er in gleich zwei Begegnungen (Battweiler gegen Contwig und Fehrbach gegen TSG Kaiserslautern) gefragt – mit Corona im Hinterkopf.

„Mit Respekt und Vorsicht, aber ohne Angst“ leitet nach eigenen Worten Siegfried Emser Spiele im Kreis. Der 67-jährige Rentner aus Zweibrücken geht seinem Hobby an der Pfeife seit 27 Jahren nach. „Hätte ich Angst, müsste ich zu Hause bleiben“, nennt er den Grund, warum er weiterhin dem TSC Zweibrücken und der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken zur Verfügung steht. Jeder Spieler und jeder Funktionär sei doch mit den Hygienevorschriften vertraut, weshalb sein Job als 23. Mann nicht schwieriger sei als vor Corona. Nach der langen Zwangspause habe er wieder „richtig Lust“. Emser: „Ich bin froh, dass es weitergeht. Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind darauf.“ Und er betont: „Erst wenn ich mich mal blamiere, höre ich auf. Aber wegen Corona auf keinen Fall.“

Etwas vorsichtiger

„Man kann nicht machen, als ob nie etwas gewesen wäre“, aber als Schiedsrichter sei das Risiko einer Infektion rund um ein Fußballspiel doch sehr gering, meint der Rodalber Helmut Becker. Der 64-jährige Briefträger setzt vor allem auf Abstand zu den Spielern. „Keiner kommt näher als zwei Meter an mich ran“, verdeutlicht der für den FC Merzalben pfeifende Schiri. Becker: „Bei der Post habe ich engeren Kontakt zu Mitmenschen als bei einem Fußballspiel.“ Er hat bereits einen Einsatz in einem Freundschaftsspiel hinter sich. Gleichwohl sei er aktuell „doch noch ein bisschen vorsichtiger als ohne Corona“.

Klaus Wolf, ein 61-jähriger Schiri vom Hochstellerhof, hat zwar nach eigenen Worten „viel Respekt vor dem Virus“, jedoch „keine Gesundheitsbedenken“, deswegen kein Fußballspiel zu leiten. Man könne zwar generell darüber diskutieren, ob es richtig ist, in diesen Zeiten überhaupt Fußball zu spielen, doch er als Schiedsrichter sei noch am wenigsten gefährdet. Er sei auch „froh, dass es jetzt weitergeht.“ Es liege viel an den Spielern, denn diese müssten die Regeln einhalten.