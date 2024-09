Am 20. November 2021 haben Ringer der ASV Pirmasens (in Kampfgemeinschaft mit dem RSC Fehrbach) zum bis dato letzten Mal um Punkte in der Rheinland-Pfalz-Liga gekämpft. Seitdem hat der ASV kein Ligateam mehr. Das soll sich ändern.

„Wir wollen wieder eine Mannschaft stellen“, sagt der wiedergewählte Vorsitzende Misha Jeliazkov im Nachgang zur Jahreshauptversammlung, die 21 der noch rund 35 Mitglieder besuchten. Die ASV, deutscher Mannschaftsmeister von 1929 , wolle dies eigenständig schaffen, also keine Kampfgemeinschaft eingehen.

Während bei den Männern nur einige mehr oder weniger regelmäßig trainieren, floriert die Jugend. Etwa 25 Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren nehmen zweimal wöchentlich an den Trainingsstunden in der Sporthalle des Leibniz-Gymnasiums teil. Auch bei Turnieren ist die ASV-Jugend regelmäßig vertreten. Gecoacht wird sie von Misha und Sohn Peter Jeliazkov. „Es fehlt hinten und vorn an Geld“, klagt der seit 19 Jahren amtierende Vereinschef und erinnert an ruhmreiche Zeiten, als die ASV-Ringer in der Zweiten Bundesliga vor voll besetzten Rängen in der Wasgauhalle kämpfte.