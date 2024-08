Ein Rentnerpaar in Notweiler hat eine Schlange im Lichtschacht ihres Kellers entdeckt und rief die Auffangstation für Reptilien in Gossersweiler-Stein um Hilfe.

Das Team reagierte umgehend und machte sich auf den Weg in das etwa 25 Kilometer entfernte Dorf. Vor Ort fanden die Helfer eine Ringelnatter, eine harmlose und für Menschen ungefährliche Schlange, vor. Die Schlange wurde aus dem Kellerlichtschacht befreit und nach einem augenscheinlichen Check in guter Gesundheit einige Kilometer außerhalb des Dorfes an einer Bach- und Seenlandschaft freigelassen. Ringelnattern leben in der Nähe von Gewässern und sind wichtige Bestandteile des Ökosystems. Sie besitzen ein übel riechendes Abwehrsekret, das sie bei Bedrohung absondern. Aus diesem Grund mussten die Helfer Handschuhe tragen, um das Sekret nicht an die Hände zu bekommen.