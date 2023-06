Das Bergbad in Heltersberg im Landkreis Südwestpfalz blieb am Sonntag geschlossen. Grund war ein Unglücksfall, der sich in der Nacht zum Sonntag dort ereignete. Ein 17-Jähriger starb.

Es ist die größte Gartenparty der Stadt Zweibrücken: 8000 Besucher kamen am Samstag zur Nacht der 1000 Lichter in den Rosengarten.

Sommerwetter und am Samstag eine Benefizaktion: Das Zweibrücker Freibad ist angesagt. Wir haben uns in der Fußgängerzone umgehört, was die Leute mit dem Freibad verbinden.

Für einen jungen Turmfalken, der sich am Samstag aus seinem Nest an der Josefskirche in Rodalben traute, hätte der erste Ausflug beinahe schlimm geendet. Um ihn zu retten, ergriff die Feuerwehr eine ungewöhnliche Maßnahme: Sie spülte ihn mit einer Gießkanne voll Wasser aus einem Rohr heraus.

Letztens hat Zweibrückens OB beklagt, dass Busse leer durch die Gegend fahren. Sowas gab’s früher nicht, erinnert sich unser „Sepp vom Hallplatz“.

Bei der neuesten Attraktion auf dem Hermersberger Freizeitgelände schlägt jedes Fußballerherz höher: der erste Fritzplatz im Landkreis Südwestpfalz. Die Technik der Fußballer lässt sich hier gezielt verfeinern. Bei vielen älteren Trainingsgästen kommen Erinnerungen auf: „So haben wir früher Fußball gespielt“.

Die Maßweilerer Friedhofsmauer steht an einer viel befahrenen Straße. Jetzt hielt sie die Erschütterungen durch die Autos und Laster nicht mehr aus.

Ein quietschgelbes Renntaxi, ein „Ferrari“ aus Karlsruhe und ein Quad zum Abschleppen. Der Trubel des ersten Pirmasenser Seifenkistenrennens faszinierte am Samstag Kinder und Erwachsene.

Vor 40 Jahren hat Landrat Ralf Leßmeister mal gegen Martinshöhe gespielt, gegen einen „Mann wie ein Bär“, wie er sich noch heute erinnert. Der SVM hat am Wochenende 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Die Polizei hat am Freitagabend ein Straßenrennen gestoppt, das sich drei junge Pirmasenser Motorradfahrer leisteten. Mit quietschenden Reifen ging es durch die Innenstadt, während sich die Biker immer wieder links und rechts überholten, berichtet ein Zeuge.

Orientalische Tänze, arabische und syrische Lieder, Botschaften und Friedenslieder und damit eine klare Aussage gegen Fremdenhass: Das multikulturelle Freundschaftsfest hatte am Sonntag einiges zu bieten. Vor allem kamen die Menschen ins Gespräch.