Einen großen Schrecken dürfte eine Frau in der Pirmasenser Kronprinzenstraße bekommen haben, als sie – mitten am Tag – auf einen Fremden in ihrer Wohnung traf. Es war ein Dieb, der am Dienstag gegen 14.20 Uhr über die offenstehende Balkontür in die Erdgeschosswohnung eingetreten war. Das berichtet die Polizei. Der Mann stahl 350 Euro (sieben 50-Euro-Scheine) aus einer Handtasche, während die Bewohnerin mit einer Freundin die Küche putzte. Als die Frau ins Wohnzimmer kam und den Fremden fragte, was er wolle, behauptete er, einen Elektriker zu suchen, und lief davon. Nach der Flucht bemerkte die Frau den Diebstahl. Die Polizei beschreibt den Dieb wie folgt: etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß, südländisches Aussehen, schwarze, zurückgegelte Haare, mit blauer Jeans und dunklem Oberteil. Hinweise an die Pirmasenser Polizeiinspektion: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.