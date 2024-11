Was ist, wenn die Technik des Riesenrads auf dem Pirmasenser Novembermarkt plötzlich streikt? Um auf einen solchen Ernstfall vorbereitet zu sein, erklommen am Donnerstagmittag Höhenretter der Feuerwehr das 35 Meter hohe Fahrgeschäft. Per Drehleiter und per Seilkonstruktion konnten zwei Freiwillige erfolgreich zurück auf den Boden gebracht werden. Belohnt wurden die Retter mit Applaus der zahlreichen Schaulustigen auf dem Oberen Schlossplatz.

