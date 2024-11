Entspannt in einer Gondel des Riesenrads sitzen und den Ausblick genießen. Aber was ist, wenn ein technischer Defekt dem 35 Meter hohen Fahrgeschäft Probleme bereitet? Für den Ernstfall möchte die Pirmasenser Feuerwehr nichts dem Zufall überlassen.

Wenn am Wochenende der Novembermarkt in Pirmasens ansteht, ist klar, wohin die meisten Blicke wandern: Das 35 Meter hohe Riesenrad „Ostseestern“ thront auf dem Oberen Schlossplatz und verspricht Fahrten in luftiger Höhe. Doch bei einem Riesenrad verhält es sich am Ende des Tages nicht anders als bei einem Computer oder einem Handy – spielt die Technik nicht mit, funktioniert nichts mehr. Was bei Alltagsgeräten für überstrapazierte Nerven sorgt, kann bei einem Fahrgeschäft dieser Größenordnung aber schnell gefährlich werden.

Der rund 90 Tonnen schwere „Ostseestern“ der Schaustellerfamilie Gormanns aus Rostock verfügt über mehrere Sicherheitseinrichtungen. So soll ein Notbetrieb möglich sein, um die maximal 153 Personen in den 26 Gondeln selbst im Falle eines Stromausfalls wieder sicher auf den Boden zurückzuholen. Aber was passiert, wenn der Notbetrieb streikt? Um auf dieses – zugegebenermaßen unwahrscheinliche – Szenario vorbereitet zu sein und nichts dem Zufall zu überlassen, trainiert die städtische Feuerwehr für den Ernstfall. Für die Pirmasenser Wehr stellt das eine Premiere dar. Laut Stadtverwaltung probt sie erstmals einen solchen Einsatz auf dem Novembermarkt.

Kein Notbetrieb möglich

In dem Übungsszenario sorgt ein mechanischer Defekt dafür, dass sich das Riesenrad nicht mehr drehen lässt, ein Notbetrieb nicht möglich ist.

Konkret