Von wegen nur Schmalzkringel: Wer an Pfingstsonntag zur Mittagszeit ahnungslos in der Innenstadt unterwegs war, rieb sich verwundert die Augen beim Anblick einer riesigen Menschenschlange in der Fußgängerzone und einer vollgeparkten Bahnhofstraße. Grund war die Neueröffnung einer Filiale des Franchise-Unternehmens „Royal Donuts“.

Wartezeit von weit über einer Stunde

Diesen Tag wollten sich hunderte von Fans der süßen Leckerei nicht entgehen lassen. Sie reihten sich geduldig in die Schlange ein und warteten meist weit über eine Stunde, bis sie das Geschäft in der Hauptstraße 30 betreten durften. Die Corona-Auflagen machten eine Begrenzung der Kundenzahl im Laden notwendig. Aber die Vorfreude auf einen der frei zusammenstellbaren Teigkringel mit verschiedenen Füllungen, Glasuren und Toppings machte offensichtlich leidensfähig. „Wir haben doch sonst nichts zu tun“ oder „Es ist Neueröffnung, da muss man hin“, hieß es bei den zumeist jungen Besuchern. Die Öffnungszeiten des Pirmasenser „Royal Donuts“-Ablegers stehen noch nicht fest. Deutschlandweit gibt es nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 120 Filialen.