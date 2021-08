Wem gehörte ein Schlagring mit Springmesser? Diese Frage musste am Dienstag das Amtsgericht klären. Die Polizei hatte die Waffe in einer Wohnung gefunden.

„Es ist abenteuerlich und sehr dreist, wie Sie die persönliche Situation des Zeugen ausnutzen. Es war eine Gefälligkeitsaussage“, hielt Oberamtsanwalt Volker Gries einem 22-jährigen Pirmasenser am Dienstag im Amtsgericht Pirmasens vor. Auch Richterin Franziska Bock glaubte dem Mann nicht. Aber von vorne: Am 27. März, also zu Beginn der Corona-Beschränkungen, wurde die Polizei gegen 22 Uhr wegen einer angeblichen Ruhestörung, wohl einer Party, zu einer Wohnung gerufen. Dort traf die Polizei auf vier Personen, zwei zu viel nach der Corona-Verordnung. Und auf einem Tisch oder Schrank im Eingangsbereich lag ein Schlagring mit Springmesser. Die Waffe lag offen da, „so dass es direkt aufgefallen ist“, berichtete ein Polizeibeamter.

Aussagen widersprechen sich

Vor Gericht behauptete der Angeklagte nun, ein Kumpel habe den Schlagring am Vortag bei ihm vergessen. Dumm nur, dass der 22-Jährige zuvor gegenüber der Polizei etwas ganz anderes angegeben hatte: Er habe den Schlagring mit Springmesser im Internet normal bestellt und sei davon ausgegangen, dass es nicht verboten sei. Auf den Widerspruch seiner Aussagen angesprochen, gab der Angeklagte an: „Ich war in dem Moment ziemlich überrumpelt“, er habe gestaubsaugt und seinen behinderten Freund schützen wollen. Der habe den Schlagring mit Springmesser mitgebracht, weil er wissen wollte, ob die Waffe legal sei. „Ich wusste es nicht“.

Kein Hanfblatt entdeckt

Besagter 33-jähriger Freund des Angeklagten gab am Dienstag sofort an: „Es gehört mir“. Auf der Waffe seien grüne Hanfblätter darauf. Aber die Richterin sah auf dem Foto des Schlagrings in ihrer Akte kein Hanfblatt und glaubte ihm deshalb nicht. Er habe von dem 22-Jährigen wissen wollen, ob er den Schlagring besitzen und draußen herumtragen darf. Seinen Betreuer habe er nicht erreicht. Er habe die Waffe bei seinem Freund liegen lassen, damit der nach dem Modell und so weiter gucken könne. Auf Vorhalt meinte er, es könne auch sein, dass er den Schlagring vergessen habe. Auf Nachfrage, warum er bei der Polizei nicht richtig gestellt habe, dass der Schlagring ihm gehört, meinte der Zeuge: „Das war für mich nicht wichtig“.

Angeklagter muss 800 Euro bezahlen

Richterin Bock war davon überzeugt, dass die Angaben des Angeklagten gegenüber der Polizei richtig waren. Warum sollte er für einen anderen den Kopf hinhalten und eine Straftat zugeben, die er nicht begangen habe, fragte Bock. Der Zeuge habe den Schlagring nicht beschreiben können. Sie habe keine grünen Hanfblätter sehen können. Zudem habe es zwischen den Angaben des Angeklagten und denen des Zeugen Unstimmigkeiten gegeben.

Am Ende verurteilte das Amtsgericht den 22-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro, also 800 Euro, wie im Strafbefehl. Und es ordnete die Einziehung des Schlagrings mit Springmesser an.