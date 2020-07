Wegen zweifachen Diebstahls, davon einmal mit Waffen, verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag einen 32-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten. Als Auflage muss der Mann 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Im Januar war der Angeklagte in ein leerstehendes Wohngebäude in Pirmasens eingedrungen. Durch ein Loch in der Tür, behauptete er. „Ich wollte Kupfer nehmen. Anscheinend darf man das nicht“, tat er unwissend. Er habe an der Steckdose gezogen, da sei das Kabel mitgegangen. Und schon sei die Polizei gekommen, sagte er.

Kurz vor Weihnachten 2019 soll der Mann aus einem geparkten, unverschlossenen Auto auf dem Horeb verschiedene Sachen wie Mitarbeiter-Parkausweis, Fahrzeugschein, Serviceheft, Warnweste, Scheibenwischtücher, Sonnenbrille und CDs gestohlen haben. Eine aufmerksame Anwohnerin informierte die Polizei, die den Mann kurz darauf mitsamt Diebesgut und einem Klappmesser in der Nähe antraf. An diesen Vorfall erinnerte sich der 32-Jährige angeblich nicht. Aber ein Polizist erinnerte sich gut an den Mann und das Diebesgut.

So führte an einer Verurteilung des Mannes nichts mehr vorbei. Wegen seiner einschlägigen Vorstrafen und Hafterfahrung hatte die Staatsanwaltschaft auf eine Haftstrafe ohne Bewährung plädiert. Aber Richterin Franziska Bock gewährte dem Mann „unter Zurückstellung erheblicher Zweifel“ eine „letzte Chance“ zur Bewährung. Seine letzte Verurteilung liege über drei Jahre zurück, so ihre Begründung.